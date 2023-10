En la opacidad 566.9 millones para Notimex

Ciudad de México.- Durante los tres años y ocho meses que Notimex lleva en huelga, desde el 21 de febrero de 2020, el gobierno federal le ha destinado 566.9 millones de pesos, la mayor parte de estos, más de 435.5 millones de pesos para pagar los sueldos, según reportó la agencia de noticias; no obstante, el destino de dichos recursos no se conoce, porque los trabajadores no han recibido ningún pago hasta la fecha, de acuerdo con el testimonio de trabajadores consultados por El Universal.

Además, entre 2020 y 2023, la dependencia que encabeza Sanjuana Martínez Montemayor ha firmado cinco contratos por 22 millones 440 mil 80 pesos para comprar vales de despensa electrónicos, que tampoco han recibido los empleados.

En el mismo periodo de huelga también firmó siete contratos por otros conceptos por 3 millones 103 mil 415.57 pesos; sin embargo, los detalles de los contratos se encuentran en la opacidad, ya que, a partir de 2021, y hasta el momento, no se pueden consultar en Compranet, solamente están enunciados los montos gastados.

Para 2023, a Notimex se le asignó un presupuesto de 195 millones 644 mil 317 pesos, y de acuerdo con la distribución del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 157 millones 468 mil 481 pesos se solicitaron para el rubro de Servicios Personales, es decir, las remuneraciones de su personal, prestaciones sociales y económicas, y las erogaciones por concepto de seguridad social.

Sin embargo, los trabajadores que han estado en paro no han recibido ningún pago, porque la huelga establece la suspensión de la relación laboral y de los salarios, especificó Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.

Además, derivado de la huelga, Sanjuana Martínez, directora de la agencia, ha desconocido la relación laboral con los periodistas en paro, pero comete una ilegalidad porque ha confirmado que paga su propio sueldo y el de 64 trabajadores que reconoce, la mayoría directivos o de confianza, detalló Urrea.

De los 195.6 millones de pesos que se le asignaron a Notimex en el PEF 2023, la agencia destinó sólo 38.1 millones de pesos para diversos pagos: el servicio de arrendamiento (11.7 millones), servicios profesionales, científicos y técnicos (23.6 millones) y servicios generales (2.8 millones).

Y así cada año desde que inició la huelga Notimex no paga sueldos, pero ha reportado el ejercicio de millones de pesos. En 2022 gastó 95.8 millones de pesos: 68.4 millones de pesos para sueldos y 27.3 millones de pesos para gastos de operación, según reportó.