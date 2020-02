En la opacidad, 98 mil mdp en gastos de salud de estados: ARegional

El gasto en salud que ejercen los estados para la población sin seguridad social, como el seguro popular, por 98 mil 792 millones de pesos, empeoró en materia de opacidad, afirmó ARegional.

Estimó que con el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar: Insabi; queda la duda si mejoran en transparencia por falta de reglas claras.

Al presentar los resultados del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2020, la firma de consultoría destacó que la mayoría tuvo una calificación reprobatoria.

"El promedio nacional es de 50.23 puntos frente al 58.15 del año pasado, es decir están reprobados por poca o nula disponibilidad de información específica del gasto en el sector salud", señaló la directora de ARegional, Flavia Rodríguez.

Explicó que carecen de datos históricos y tienen fallas en acceso a documentos para su consulta.

"Es decir que no hacen su tarea de acuerdo con lo que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Fiscal; lo que hace que se mantengan en niveles bajos desde 2017", ponderó.

La coordinadora del área de transparencia de ARegional, Noemí García, expuso que en esta ocasión fueron más rigurosos en la evaluación del ITGSEF porque no sólo consideraron la disponibilidad de la información sino también la calidad.

Para la calificación tomaron en cuenta el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33 que tiene como principal objetivo transferir a los estados recursos federales para atender a la población que no tiene un empleo formal o que no tiene ningún régimen de seguridad social.

La especialista indicó que para 2019 se canalizaron al FASSA 98 mil 792 millones de pesos, el 0.91% menos que en 2018.

Pero casi todos registraron retrocesos significativos en los cuatro bloques calificados que tienen que ver con el marco regulatorio, marco programático-Presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas.

Como ejemplo mencionó que en información del total de personas afiliadas al Seguro Popular, 18 estados no publican nada al respecto; ocho dan información incompleta del periodo y sólo seis presentan datos del periodo completo.

De los resultados generales del indicador, el grupo de los aplicados lo encabeza Guanajuato con 97.33 puntos, seguido de Hidalgo y Sinaloa con 96.18 y 95.9 puntos respectivamente.

Los reprobados son Tamaulipas con 21 puntos, Guerrero con 22.12 puntos y Querétaro con 27 de calificación, de una escala del uno al cien.

Se evaluó información que las entidades federativas publican en los portales de las secretarías de salud locales y de los organismos públicos descentralizados y algunas variables integradas al régimen estatal de protección social en salud.