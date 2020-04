En la Roma, dan gracias a los héroes de la salud con pinturas

Ciudad de México.- Un homenaje, una manera de convocar a que la sociedad no ataque sino que al contrario, agradezca a las y los médicos y enfermeros, a todo el personal de salud que en medio de la pandemia, en México y el mundo, trata de salvar vidas, al tiempo que están exponiendo sus propias vidas, se ha instalado en fachadas, ventanas, puertas y redes sociales.

Así como en las noches en otros países se aplaude y canta desde balcones y ventanas para reconocer al personal de salud, en la calle Querétaro, en la colonia Roma de esta ciudad, los frentes de las casas de los pintores Gabriel Macotela y Jesús Miranda expresan agradecimiento.

Toda la fachada de la casa de Macotela fue transformada por él en una inmensa pintura que hace homenaje. De la planta alta cuelga una sábana en la que se lee: "Doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, personal hospitalario: Gracias".

Miranda le propuso a su vecino y amigo Macotela hacer un gesto de agradecimiento. La primera intención —contó Jesús Miranda— fue hacerlo en mantas y que hubiera un letrero en la calle.

"Yo tenía una sábana, la empecé aquí, se la llevé a Macotela, la siguió... Y luego, él se siguió con la fachada de su casa... Se manifestó más allá de lo que habíamos platicado de origen. En otros momentos yo habría salido a trabajar con él, pero no, no podemos ahora. La parte de la casa la hizo toda él. Yo hice la manta mía y la puse en mi entrada".

"Jesús y yo (estamos) preocupados por esta complejidad que está pasando y agradecemos a los médicos, doctoras, enfermeros que están haciendo una labor increíble en este momento en México y el mundo; lo menos que podemos hacer es hacerles un homenaje, un agradecimiento y quererlos, admirarlos. Y un homenaje a los que mueren de esta cosa terrible", dijo Gabriel Macotela, quien además lanzó una convocatoria en redes sociales para agradecer al personal de salud y a muchos otros que trabajan fuera en estos días. En su Facebook escribió:

"Convocamos amigos, pintores, poetas, a todos, pinten o no, a decir cosas y pensamientos en mantas colgadas de balcones, ventanas, banquetas de sus casas. A agradecer a médicos, enfermeras, trabajadores de la limpieza, los que llevan comida, los choferes de camiones, los que atienden en las tiendas, supermercados, policías, vendedores de comida callejera y todos estos héroes anónimos increíbles con valor... los que recogen la basura, en fin, muchísimas increíbles personas y más. Y que no los agredan, al contrario, los amamos en este tremendo momento. A pasar la voz a la comunidad. A Jesús Miranda que me habló con esta idea preciosa. Luego pintaremos bardas; cada quien en su casa".

También en la colonia Roma, la artista Margarita Nava pintó un agradecimiento en su casa; el artista Demián Flores también puso un cartel en su casa, en Xochimilco.

Jesús Miranda recordó que él, Macotela y otros artistas han expresado apoyo a grupos de migrantes, mujeres y participado con sus obras en diversas causas.

"En esta ocasión fue con la inquietud de cómo manifestamos nuestra opinión frente a la agresión a las y los enfermeras, enfermeros, médicos, el sector de salud en general, que está siendo agredido idiotamente. Es conmovedor que las personas de quien más necesitamos en este momento sean agredidas por distintos sectores. Una mínima respuesta era manifestar nuestra admiración, agradecimiento, gusto y también tristeza de saber que son personas que están enfrentando y que no se achican".

Los pintores invitan a todos a participar con un gesto, un cartón donde escriban un gracias. No se necesita ser artista para hacerlo. "Es darles un abrazo a la distancia a los que están en frente, no nada más viendo cómo se va la gente, o salvando a otros, sino arriesgándose... esa es la intención", opinó Miranda.

Los mensajes de los pintores no son únicos; diversos artistas han expresado en fechas recientes un reconocimiento. En Bellas Artes, miembros del Coro y del Teatro de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera, bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso, grabaron dos temas emblemáticos de la música popular mexicana: "México lindo y querido" y "¡Viva México!", para rendir un homenaje al personal médico que atiende a la población por Covid-19. La coreógrafa y directora de la Compañía Contempodanza, Cecilia Lugo, agradeció en Twitter al personal de Salud su valiosa e incansable labor contra esta pandemia. "Hoy nuestros héroes están vestidos de blanco; honremos su profesión, honremos su personal. Seguramente ellos nos salvarán la vida", expresó David Bear, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza.