En lo que va de 2022, han muerto 22 osos negros en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Algunos animales, mamíferos como los osos principalmente, dejan la sierra, su hábitat y deambulan por las carreteras, tragan basura en los caminos y se aventuran a meterse a la zona urbana en busca de comida, para poder hibernar en el invierno, pero su vida corre peligro.

En este año de 2022 en Coahuila han muerto 22 Osos Negros, la mayoría atropellados en carreteras.

Las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) a cargo de Eglantina Canales tienen una campaña de alerta donde piden a automovilistas y traileros manejen con precaución por si "se topan" con un oso y que lo reporten al 911 para localizarlo.

"También hemos capturado vivos un total de 43 ejemplares en varios municipios, machos y hembras cachorros y adultos, informó a "EL UNIVERSAL". Jorge Guerrero Salcedo, director de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA).

Además, en lo que va del año, precisó que han registrado 116 avistamientos de estos plantígrados cerca de zonas serranas en todo el estado.

---Oso abandonado tras atropellamiento

De los decesos refirió que el más reciente fue un oso negro que andaba comiendo basura y lo atropellaron en una carretera de la Cuenca Carbonífera.

El animal murió y fue abandonado por el chofer responsable.

Lugareños encontraron el cadáver por el rumbo del Río Sabinas, a un costado de la carretera # 20, tramo Múzquiz- Boquillas del Carmen.

Estaba lleno de moscas y en estado de descomposición, por el fuerte calor que se registra en la zona, su cuerpo lo hallaron después de unos tres días de fallecido.

"Ya no había manera de hacer nada, ni siquiera se podía disecar, era grande, un macho adulto pero ni siquiera lo pudimos medir ni pesar y se optó por enterrarlo, ahí en el monte., por donde lo hallaron", refirió Guerrero Salcedo.

---Familia de osos se mete a patio de una casa

Las historias de mamíferos se cuentan por decenas.

En la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Campus Arteaga un trabajador captó en video a un venado corriendo.

Otro caso ocurrió en la ExHacienda San José de los Cerritos, en las orillas de Saltillo, hace días, cuando una familia de cuatro osos, la Osa y sus tres cachorros amanecieron trepados en el árbol del patio de una casa.

Lázaro García, propietario de la vivienda los vio llegar y dijo que los perros montaron guardia debajo del árbol.

Mientras los canes cuidaban a los osos las siete familias que viven en ese sector disfrutaban y admiraban a los animales, que fueron captados por la Lente del fotógrafo Oliverio del Ángel.

Los dueños de la casa hablaron por teléfono a donde se les ocurrió para que fueran a ayudarlos, a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), Protección Civil Municipal, Bomberos, hasta que finalmente les hicieron caso.

Niños, jóvenes y adultos estaban muy contentos de tener a la familia de osos, ni siquiera tuvieron miedo de que pudieran atacarlos.

Sin embargo lo que más duele e indigna es el crimen brutal de una osezna el 22 de agosto pasado en el municipio de Castaños, en la zona Centro de Coahuila.

Pobladores de Castaños acorralaron a la cría en la colonia Santa Cecilia de esa localidad, la maniataron de patas y manos, le amarraron un mecate en el cuello, la torturaron y ahorcaron.

Luego presumieron su hazaña en Facebook, lo que provocó una ola de indignación de la ciudadanía.

Además de dos personas, cinco policías municipales fueron detenidos porque al parecer participaron en la comisión del delito donde mataron a la cachorrita y grabaron video de lo que le hacían, pero no se metieron a detener a la turba donde había hasta niños.

A los implicados se les sigue proceso judicial en libertad y este 19 de noviembre vencerá el plazo de dos meses para que el juez determine si los vincula a proceso para que paguen con cárcel y multa los delitos que cometieron.

Otro caso fue el "El Oso de Frontera Coahuila" que traía un colmillo quebrado y se trepó al techo de una casa y se sentó a observar el panorama.

Afortunadamente lo rescataron elementos de Bomberos y Protección Civil municipales de Frontera.