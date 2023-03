En lo que va del año cuatro tragedias causadas por polvorines en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- En México ciudadanos siguen perdiendo casas, comercios y hasta la vida a causa de la venta y fabricación de pirotecnia.

Tan solo en los primeros meses del 2023 se registraron en distintos estados del país, cuatro explosiones de polvorín a causa de estos peligrosos artefactos que con el menor descuido pueden provocar una tragedia. Recordamos estos momentos.

----Explota polvorín en Puebla en menos de una semana de iniciar el año

Dos personas muertas (una de ellas un niño) y siete más heridas de gravedad (tres de ellos menores), dejó la explosión de un polvorín en el municipio poblano Tepeyahualco, en los límites con Veracruz, el pasado 4 de enero.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión ocurrió en la comunidad de Techachalco, donde se reportó una intensa movilización policial y de cuerpos de auxilio de los estados de Puebla y Veracruz.

La Secretaría de Gobernación de Puebla confirmó la muerte de dos personas, identificadas como Christian Vázquez Reyes, de 11 años, y Sergio Hernández Peña, de 42.

Además, siete personas resultaron gravemente heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales de ambas entidades.

Se trató de tres niños de nueve y once años, un joven de 17 y dos adultos de 19 y 22 años.

----En menos de un mes, otra vez Puebla

Material de un pequeño polvorín en la comunidad de Maxtaloya en el municipio poblano de Xiutetelco explotó la mañana del 27 de febrero sin que se registraran víctimas.

La Dirección de Protección Civil Estatal informó que la explosión fue en una casa habitación donde se fabrica pirotecnia, la cual cuenta con permisos para operar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El reporte oficial señaló que sólo explotó material para fabricación de pirotecnia, sin que hubiera muertos ni lesionados solo daños materiales a la vivienda con una dimensión de 12 por 60 metros aproximadamente.

----Tragedia llega a Tlaxcala

El pasado 3 de marzo, una fuerte explosión de un polvorín de cohetería artesanal, en la comunidad de Santa María Aquiahuac, movilizó y activo los protocolos de emergencia de los elementos adscritos a la Seguridad Pública Municipal, así como de la Dirección de Protección Civil y Paramédicos de Contla de Juan Cuamatzi, para salvar la vida de 4 personas que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

La emergencia reportada por vecinos cercanos de la zona de la explosión alrededor de las 15:22 horas, al número de emergencias 911; alertó sobre un fuerte estallido que vendría de un polvorín ubicado sobre la calle Emiliano Zapata de la comunidad antes mencionada a la altura del panteón de la comunidad.

Personal de Seguridad Pública y Protección Civil de Contla, acudieron al lugar a bordo de la Ambulancia Municipal, mientras se solicitó el apoyo de más elementos de Seguridad Pública y otras ambulancias.

Al llegar al lugar, tan solo 4 minutos después del llamado de emergencia, la explosión al interior del taller de pirotecnia continuaba, pero al intentar ingresar al cuarto para identificar si había personas en el lugar, notaron la presencia de dos masculinos quienes pudieron escapar por su propia cuenta del interior del cuarto, a quienes de manera inmediata se les brindo la atención reportándolos estables, solo presentando contusiones y problemas auditivos debido a las explosiones.

Una vez aseguradas las personas que sufrieron el percance, se continuo con los trabajos para evitar que el fuego se extendiera en predios continuos donde cabe destacar que, más adelante; igual se encontraba otro taller y dos unidades vehiculares que no fueron alcanzadas por la explosión.

----Con permiso falso vendían pirotecnia en Metepec; muere un albañil

El 16 de marzo, un hombre de 38 años de edad murió debido a la explosión de un polvorín ubicado en la calle Altamirano, colonia Espíritu Santo, municipio de Metepec.

La explosión del inmueble cimbró las casas aledañas y de acuerdo con testigos, levantó una columna de humo superior a los ocho kilómetros.

Las cámaras de videovigilancia del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) captaron la imagen del momento en que ocurrió la detonación, se alcanza a observar la columna de humo y como salen fuegos artificiales del inmueble.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, informó que la persona que murió derivado de la explosión de un polvorín en el municipio de Metepec era un albañil quien estaba laborando cuando ocurrió el incidente. Afirmó que el lugar no contaba con permisos para elaboración y venta de fuegos pirotécnicos, en tanto que el ayuntamiento desconocía que se realizaran dichas actividades en el lugar.

En entrevista, en el lugar donde ocurrió la explosión a las 11:30 horas del pasado jueves, informó que derivado del material con el que se elaboraba la pirotecnia, fue lo que ocasionó el incidente y si bien en principio las autoridades locales habían señalado que este lugar contaba con permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al llegar el Instituto estatal de la Pirotecnia, encontraron que era un polvorín clandestino.

----La más reciente: reportan explosión de polvorín en Morelos y deja 7 muertos

Protección Civil del estado informó que la cifra preliminar de víctimas por la explosión de un polvorín en el municipio de Totolapan, norte del estado de Cuernavaca, es de siete muertos y 15 heridos.

La detonación ocurrió la tarde del 20 de marzo, alrededor de las 19:00 horas, cuya dimensión dispersó restos humanos a una distancia de 200 metros, aproximadamente, de acuerdo con autoridades municipales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos ( CEPCM ) informó que los primeros datos indican que la explosión se originó al interior de una vivienda donde se llevaba a cabo la manufactura y almacenamiento de manera clandestina de artificios pirotécnicos. La artesanía sería quemada en la fiesta patronal del jueves santo, según versiones de vecinos.

Recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres para evitar explosiones de polvorín

-Adquiera artificios pirotécnicos exclusivamente en expendios autorizados.

-No acuda a expendios de artificios pirotécnicos acompañado de menores de edad.

-Compre artificios pirotécnicos apropiadamente empacados y etiquetados para su venta al público.

-Lea las instrucciones de uso de cada artificio pirotécnico.

-No compre o emplee artificios pirotécnicos prohibidos.

-No deje los artificios pirotécnicos al interior del vehículo o expuestos al sol.

----La tragedia de San Pablito en 2016

El reporte de las autoridades era de 31 muertos, 72 lesionados y 48 desaparecidos, por lo que el número de decesos podía aumentar. Esta es la tragedia más grande ocurrida en este municipio.

Era el 20 de diciembre cuando "¡se acabó el mercado de cohetes de San Pablito!", según gritaban pobladores de la capital de la pirotecnia, al tiempo que se cubrían el rostro con sus manos.

Cerca de las 14:40 horas "se empezaron a oír tronidos, todos corrimos y yo me oculté bajo un auto abrazando a mi nieto", relató una mujer que cuatro horas después continuaba buscando a dos de sus familiares entre escombros. Llegaron de Los Reyes La Paz a comprar luces de bengala.

De los 35 fallecidos en la detonación en cadena del tianguis de San Pablito, más de la mitad eran vendedores y productores de juguetería pirotécnica, los cuales, luego de ser velados, empezaron a ser enterrados o están por llegar a lo que fue su hogar, donde recibirán el último adiós.

Al templo de los pirotécnicos, donde veneran a San Juan de Dios, patrono de los juegos de artificio, llegaron primero los féretros de las vendedoras Clara, Desideria y Ángeles, una niña de 11 años, quienes murieron por quemaduras y ladrillos proyectados durante las detonaciones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres mercado contaba con 300 puestos dedicados a la venta de artificios pirotécnicos, los cuales fueron destruidos por las explosiones. En las primeras horas después de la explosión, se reportaron 29 personas muertas, de las cuales 2 eran menores de edad. En días posteriores, sucedieron más defunciones, que fueron en total 46, y hubo 80 personas lesionadas.