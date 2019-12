En materia socioemocional, México está mucho mejor: SEP

El país se mantiene estancado en aprovechamiento escolar, pero si la prueba PISA cambia su metodología para medir convivencia en las aulas o educación socioemocional, México se encontraría en los primeros lugares, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Destacó que México se encuentra "muy por encima" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el desarrollo de las competencias socioemocionales de los alumnos, puesto que 83% de los estudiantes están satisfechos con sus vidas; 96% dice que se siente feliz; y 89% generalmente puede encontrar una manera de salir de situaciones difíciles.

"En materia socioemocional, México está mucho mejor que todos los países de la OCDE, estamos muy por encima del promedio. La discusión ahorita para los próximos exámenes de PISA es si incorporan temas como la convivencia, una segunda lengua.

"Si eso lo incorporan, sin duda en México, por el simple hecho de un cambio en la metodología de la prueba, van a mejorar las cosas porque en materia socioemocional estamos muy bien y porque en México hay millones de niños que hablan otra lengua", dijo.

El secretario de Educación pidió no comparar los resultados que obtuvo México en la prueba PISA con los otros integrantes del "club de países ricos" que es la OCDE, sino con países que también hayan sido conquistados por España.

"Una cosa que sí tenemos que ver es que la OCDE es el club de los países ricos y desarrollados del mundo, de los países fuertes, y si nos comparamos con países semejantes, que tenemos una historia semejante e incluso fuimos conquistados por España, y tenemos la guerra de independencia en el mismo año, vemos que México está en los primeros lugares", dijo en conferencia de prensa.

Ante los medios, presentó los resultados de la prueba PISA, que se mostró un estancamiento de 20 años para México.

Moctezuma Barragán señaló que cuando a México se le compara con países con condiciones semejantes, "está en los mejores lugares"; pidió ver "el vaso medio lleno" y tener "una mejor autoestima nacional.

"La situación no nos debe desalentar, como país debemos luchar por tener una mejor autoestima", refirió.

Este lunes, la OCDE presentó los resultados del estudio PISA 2018, que en México se aplicó a 7 mil 299 estudiantes de 15 años, de tercer grado de secundaria y primer año de preparatoria, en 286 escuelas de todo el país.

Entre los hallazgos que tuvo este año la prueba, se encuentra que 35% de este grupo de estudiantes mexicanos no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Asimismo, sólo 1 de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño del examen; y que la situación del país es el estancamiento, puesto que no ha mostrado avances en casi 2 décadas de la aplicación de la prueba.

Al presentar los resultados de la evaluación internacional, la SEP y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) destacaron el incremento de la cobertura en educación media superior que ha tenido el país; y el hecho de que México "ha trascendido su situación socioeconómica" puesto que es el país

latinoamericano cuyos estudiantes evaluados tienen menor nivel de estatus económico, social y cultural.

Moctezuma Barragán dio a conocer que se buscará que los resultados de PISA se utilicen como referente, insumo y herramienta para mejorar la política educativa, y analizar "a fondo" todas las evaluaciones nacionales e internacionales que se han hecho.

Sin embargo, dijo, el esfuerzo debe hacerse para mejorar la calidad de la educación, no los resultados de la prueba.

Justificó los resultados obtenidos porque en anteriores administraciones hubo "un permanente conflicto magisterial", la falta de equidad y que no se puso al centro de las políticas educativas a los menores.

Entre las acciones que se van a llevar a cabo, por ejemplo, mencionó la necesidad de mejorar la capacitación y formación de los maestros, la calidad de las escuelas normales y "buscar una evaluación diagnóstica que nos lleve a tener herramientas sólidas para darles capacitación personalizada a los maestros".

También justificó que otros países hayan tenido mejores resultados ya que aplicaron la prueba en sus ciudades más desarrolladas o porque otros países, como Singapur, son mucho más pequeños que México.

"A nivel internacional, la mayoría de los países tiene resultados muy similares en estos 18 años. Hay niveles similares con sus excepciones, que son los héroes de la

educación mundial, pero China, que está en primerísimo lugar, puso a las ciudades más desarrolladas de China no a todo el país, nosotros sí.

"Singapur es una ciudad, lo que tenemos que ver es cómo nos medimos frente a nosotros mismos porque México es un país muy grande y fuerte, complejo y con grandes desigualdades y problemas, cómo usamos nuestras fortalezas para salir adelante y nuestras debilidades pero frente a nosotros mismos. Lo que debemos de hacer es medirnos frente a nosotros mismos", señaló.