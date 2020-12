En mensaje navideño, AMLO pide tener fe en el porvenir

En un videomensaje de Nochebuena, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los mexicanos tener fe en el porvenir a pesar de los difíciles tiempos.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, enviaron un mensaje a los mexicanos con motivo de la Navidad, donde cada uno dio un breve mensaje.

"Religiones aparte, creencias aparte, es una fecha en que millones de personas se reúnen para celebrar... nosotros quienes somos creyentes, pensamos que el porvenir viene mejor, y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor y por eso hemos decidido grabar este mensaje de aliento, de esperanza y amor", mencionó Gutiérrez Müller al comenzar el video.

"Se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe: Jesús. Independiente de si somos creyentes o no, Jesús nos deja la esperanza. Su obra fundamental es de transformación y tiene que ver con la defensa de los pobres, de los que sufren, de los enfermos, de los desposeídos. Y también tiene que ver con la fe y el porvenir; no se limita a lo religioso", afirmó el presidente.

"Miren, este milagro de que en menos de un año ya se tiene una vacuna es algo inédito. Se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante. Que se tenga esta vacuna que ya hoy empezó a aplicarse al personal de la salud, quienes arriesgan sus vidas por salvar vidas. Es un acto de heroísmo", continuó el mandatario.

López Obrador afirmó también que la vacuna contra el Covid-19 será de aplicación universal en México, y que este acontecimiento "nos debe dar fe en el porvenir" para no darnos por vencidos.

"Nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades, porque tiene mucha fortaleza, sobre todo fortaleza espiritual. Les mandamos un abrazo en esta Noche Buena, un abrazo afectuoso, sobre todo a quienes han perdido seres queridos. Ánimo", finaliza el mensaje.

Este jueves México sumó al corte de este 24 de diciembre un total de 121 mil 172 muertes por Covid-19, con un millón 362 mil 564 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Es Nochebuena y, a pesar de los difíciles tiempos que atravesamos, debemos mantener la fe en el porvenir. Abrazos fraternos a todas y todos. pic.twitter.com/HwJKkhcERR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 25, 2020