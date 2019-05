En México, 15.8 millones de madres trabajadoras: Inegi

Ciudad de México.- En México hay 15 millones 785 mil madres trabajadoras, que representan 72.9% de la población femenina económicamente activa en el país, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2018.

De este total, 15 millones 396 mil estaban empleadas, mientras que 389 mil se encontraban desempleadas, cifra que representa poco más de la mitad de las trabajadoras que al cierre del año pasado se encontraban en busca de un puesto laboral.

En cuanto a la situación conyugal de las mujeres de 15 años o más con al menos un hijo nacido vivo, se observa un contraste entre las que están vinculadas al mercado laboral y las que no. Por cada 100 madres económicamente activas, 15 están solteras, mientras que de las que no trabajan o buscan trabajo sólo cinco se encuentran en esta situación. En ambas poblaciones, los porcentajes más altos se concentran en casadas o unidas, y la proporción es mayor en las no económicamente activas por 12.5 puntos porcentuales.

El número de madres trabajadoras ha venido en ascenso al reportar un crecimiento de 25% en los últimos ocho años. El mayor incremento se concentra en las madres ocupadas que tienen entre uno y dos hijos, que pasaron de 6 millones en el cuarto trimestre de 2010 a 8.1 millones al cierre del año pasado.

La posición en el trabajo de mujeres de 15 años y más ocupadas que son madres (14.8 millones) muestra que apenas 3.1% son empleadoras (contratan personal), 5.8% son trabajadoras sin pago, 26.5% trabajan por cuenta propia y el resto se concentra en trabajadoras subordinadas remuneradas, que representan 64.6%.