En México, de 2020 a 2021, han muerto 111 migrantes a causa de Covid

A causa del Covid-19, entre junio de 2020 y principios de noviembre de 2021 murieron en México 111 migrantes, siendo Quintana Roo, Jalisco y Baja California son los estados con el mayor número de defunciones, de acuerdo con el Informe Epidemiológico de población migrante, de la Secretaría de Salud (Ssa).

El reporte destaca que la nacionalidad de los migrantes que murieron a causa del virus, eran originarios de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Canadá, Brasil, Haití, Cuba, Chile, Italia y Nicaragua.

Destaca que los estados reportaron el mayor número de migrantes positivos a Covid en el referido lapso fueron la Cuidad de México con 800 casos; Nuevo León, 281, mientras que Tamaulipas registro 175.

Agrega que los principales países de origen de la población migrante que arriba a territorio mexicano son Honduras, Estados Unidos y Venezuela.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las acciones de detención y privación de libertad implementadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) tienen graves consecuencias para la salud física y mental de las personas migrantes, quienes retenidas en las estaciones migratorias y estancias provisionales bajo responsabilidad del INM -sin posibilidad de salida-, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ante la propagación del Covid.

En su "Informe sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas", destaca que el riesgo de contagio en los lugares de detención migratoria se magnifica por las condiciones de inhabitabilidad documentadas por diversas organizaciones de derechos humanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, que resultan inadecuadas para implementar medidas de distanciamiento social, adecuada higiene y demás prácticas preventivas y de atención médica.

"La carencia de estas condiciones de habitabilidad y de prevención del contagio de Covid-19 detonaron múltiples protestas, motines e incendios en lugares de detención migratoria, que pusieron en riesgo la vida y salud de las personas allí privadas de libertad.

"Estos hechos ocasionaron, en marzo de 2020, la muerte de Rolando Barrientos, en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, quien no recibió de las autoridades policiales y militares que resguardaban el lugar los primeros auxilios, atención inmediata y oportuna para la protección de su salud", señala.

Para el activista Alberti Athié Gallo, México ha jugado un papel de muro de contención para los migrantes, a los que retiene de manera inhumana "porque no hay recursos y no existen condiciones adecuadas para albergar a los migrantes mientras se resuelve su problemática migratoria".