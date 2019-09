"En México el 16.8% de la población ha sido víctima de ciberacoso"

El ciberacoso es una intromisión repetitiva en la vida íntima de las personas por medios electrónicos, especialmente por internet y teléfonos celulares. Esta práctica se puede presentar las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La inmediatez por la cual se difunde la información, igual que su alcance, hace que esta forma de acoso sea una vejación fácil de realizar. Los mensajes e imágenes se pueden publicar de forma anónima y distribuirse rápidamente, lo que hace casi imposible ubicar la fuente.

Según el estudio Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México el 16.8% de 84. 5 millones de personas de más de doce años que utilizan internet han padecido algún tipo ciberacoso. De esa cifra 17.7% han sido mujeres y 16.1% hombres.

La forma más común de realizar ciberacoso es por medio de mensajes de texto, acoso telefónico, correos electrónicos, sesiones de chat, programas de mensajería instantánea, acoso vía páginas web, fotografías y video.

El ciberacoso puede provocar en la víctima: ansiedad, inseguridad y desconfianza, ya que en ocasiones desconocen quien está detrás de las ofensas. De acuerdo al estudio MOCIBA 2015, la persona afectada necesita apoyo psicológico para que pueda manejar sus emociones, enfrentar sus miedos y lidiar con el coraje.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido algunas recomendaciones para que evitar el ciberacoso y extorsión en redes sociales:

- Evita entablar conversaciones con desconocidos.

- Evita la conversación a través de la webcam.

- No aceptes o agregues personas que no conoces.

- No proporciones información personal, económica y laboral.

En el 2018, en México había 74.3 millones de usuarios de internet y 18.3 millones de hogares con acceso a internet. La población de entre 25 y 34 años es la que más registra uso de internet, en ese rango de edad, el 10.4% son mujeres y 9.8% hombres, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares (ENDUTIH) 2019, realizada por el Inegi.