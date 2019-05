En México mueren más niños y niñas que en Siria o Palestina: ONG

La situación de inseguridad en México ha provocado que se registre una mayor cantidad de homicidios de niños y niñas, en comparación con otros países como Siria o Palestina.

Según el informe "Construyendo una vida mejor con la niñez", elaborado por Save The Children, México posee una tasa de 4.9 homicidios de menores de edad por cada 100 mil habitantes de entre 0 y 19 años.

Esta cifra supera la registrada por Siria o Palestina, quienes cuentan con una tasa de 1.0 y 2.7, respectivamente. Otros países que tienen una menor tasa de homicidios de niños y niñas en comparación con México son Afganistán, Corea del Norte, Irán e Israel.

"La posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado, como Palestina o Siria, por esto consideramos que un plan de gobierno que busca la construcción de paz debe tomar en cuenta las voces de las niñas y niños, y establecer estrategias específicamente dirigidas a ellas y ellos, porque son quienes están viviendo las peores consecuencias de la violencia en el país", señaló Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children.

La especialista aceptó que en nuestro país sí hay esfuerzos para reducir los homicidios de menores de edad; sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que cuatro sean asesinados a diario.

"Construyendo una vida mejor con la niñez" es un estudio que se publica cada año y revela las condiciones económicas, sociales, educativas y laborales en las que viven los menores de edad en 176 países; a partir de esa medición se define cuáles son las naciones que ofrecen un mejor contexto para que los niños y niñas disfruten su infancia.

De esos 176 países, México ocupó la posición 96 por haber obtenido los siguientes resultados:

México tiene una tasa de 13.4 muertes de niños y niñas menores de cinco años por cada cien mil bebés nacidos vivos.

El 12.4 por ciento de los niños y niñas de entre 0 y 59 meses sufren una malnutrición grave. El 10.4 por ciento de los menores no asisten a la escuela primaria o secundaria.

Por otra parte, el 12.4 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 17 años han comenzado a trabajar. De igual forma el 15.4 por ciento de los adolescentes con 15 y 19 años han contraído matrimonio.

Asimismo, México cuenta con una tasa de 61.4 partos de adolescentes por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.