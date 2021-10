"En mi gobierno se han presentado hasta 300 denuncias de corrupción"

Al afirmar que "no somos cómplices", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su gobierno se han presentado entre 200 y 300 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República y adelantó que se difundirá los nombres de quienes han sido sancionados y acusados por este delito.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su gobierno se han girado órdenes de aprehensión no solo contra actuales funcionarios, sino también contra particulares, como los acusados de emitir facturas falsas.

"En el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la Fiscalía y hemos presentado, pues yo creo que unas 200, unas 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie", dijo el presidente.

"Ahora si me dicen, quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar, porque no solo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales funcionarios, sino particulares, por ejemplo, los factureros, los que cometen delitos fiscales".

Y agregó: "Se presentan denuncias, porque si no nosotros seriamos cómplices, pero sí podemos presentar quiénes han sido sancionados o quiénes están acusado de corrupción en cuanto lo que corresponde a nuestro gobierno, en lo que corresponde cuanto a delitos federales. Le voy a pedir a Jesús (Ramírez, vocero presidencial) que con la Secretaria de la Función Pública (SFP) se dé a conocer sobre todas las denuncias que están en la Fiscalía".