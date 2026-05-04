"En Morena no habrá corruptos"

Ciudad de México.- Ariadna Montiel Reyes fue electa por unanimidad como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2026-2029 en la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena. En su primer discurso, anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno guinda.

Frente a gobernadores, alcaldes, legisladores y sus compañeros dirigentes, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien ejerza esas prácticas, porque en Morena, dijo, no tienen cabida.

"Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer un examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción, denunciarla. Hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos, que el pueblo nos ha dado la confianza y debemos honrarla. Los recursos del pueblo son del pueblo. En Morena, los corruptos no tienen cabida".

Montiel Reyes adelantó que los perfiles de quienes pretendan ser candidatos para el proceso electoral de 2027 deben ser de una trayectoria impecable y que la encuesta debe garantizar no sólo la oportunidad a quienes tengan reconocimiento o fama, sino a quienes respeten el mandato de no cometer actos de corrupción.

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"Quienes aspiren a ser Coordinadores de la Defensa de la Transformación y quienes lleguen a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable. Hemos decidido un método claro y democrático: que sea el pueblo y nadie más quien elija a nuestros coordinadores.

"Que quede claro también: la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder con el poder. Así que escuchen bien, si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones", refrendó.

Junto con Ariadna Montiel fue electo como secretario de Finanzas del partido Óscar del Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar.

"Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva el humanismo mexicano, que viva la soberanía nacional, que viva la Cuarta Transformación, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que viva Morena y que viva México!", finalizó.