En nueva normalidad, perciben repunte en casos de Covid: Ssa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, alertó que a 35 días de que terminara la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el país se está viendo un incremento de casos de Covid-19.

La información "no es buena noticia" puesto que se había presentado un periodo de disminución; este, dijo, es uno de los riesgos del desconfinamiento.

"Estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esta no es una buena noticia, así como comentamos las buenas noticias también comentamos las noticias que no son estimulantes. El mensaje es que hay que mantenerse atentos y atentas porque es el peligro de pasar al desconfinamiento, cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, es cuando se empiezan a ver repuntes de la epidemia", dijo.

El informe técnico que se dio a conocer ayer por la noche señala que los casos confirmados en el país fueron 156 mil 848, y que hubo 30 mil 639 defunciones por el virus SARS-Cov-2.

Reconoció la decisión que han tomado algunas entidades para detener los repuntes, como en el caso de la Ciudad de México donde se ordenó volver a cerrar algunas calles del Centro Histórico, luego de que el fin de semana se observó que hubo establecimientos que incumplieron los requisitos de apertura para el semáforo naranja.

"Aunque se está en el semáforo naranja, se verificó que los comercios en el Centro Histórico no estaban cumpliendo, se tomó la decisión ejecutiva de no abrir estos comercios hasta que no se cumplan estas disposiciones", dijo.