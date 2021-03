En pandemia atendieron a 6 mil víctimas de agresiones en CDMX

Dos meses de encierro ocasionados por la pandemia del Covid-19 fueron suficientes para que Audelia se diera cuenta de que su ahora exesposo ejercía violencia física y sicológica contra ella y su hija de 11 años. En tiempos pasados consideraba normal los insultos, las vejaciones, los arrebatos de furia y que "la hiciera sentir menos". Sin embargo, durante el confinamiento ese trato resultó insoportable.

"Me insultaba desde que despertaba, nunca estaba de humor y ejercía violencia sicológica a cada momento. Antes se iba a trabajar, a tomar con sus amigos y creo eso aligeraba las cosas, pero una vez en el encierro fue el infierno, el colmo fue que pasó a los golpes y a aventar a mi hija, y eso ya no lo soporté.

"En esas fechas no había a quién pedirle ayuda y me tuve que regresar con mi mamá. Ahora, ya está en proceso el divorcio. En la fiscalía nos dan apoyo, pero el trámite legal del divorcio está atorado porque apenas abrieron los juzgados", expuso la mujer con residencia en Iztapalapa.

Audelia fue una de las 6 mil mujeres —de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)— que recibió alguna atención u orientación durante la pandemia y que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar ejercida por el esposo en la cuarentena.

Si bien las autoridades destacaron un avance en la atención a esta problemática, Mariana Odriozola, integrante del colectivo No Más Violencia, aseguró que "aún falta por hacer", porque la FGJ ha establecido acciones de reacción y no preventivas.

"De qué sirve dar a conocer que agarraron a tal feminicida o agresor, si las mujeres ya están muertas o peor aún, afectadas de por vida, con secuelas y heridas imposibles de sanar", destacó.

Agresiones, a la baja: FGJ

La Fiscalía General de Justicia, durante el informe de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, destacó la reducción de las agresiones en general. Los feminicidios mostraron una disminución de 8% y en paralelo, el homicidio doloso en el que la víctima es mujer disminuyó 22% en 2020, según datos comparados con los registrados en 2019.

Respecto a los delitos de secuestro y trata de personas, ambos muestran reducciones de 68% y 38%, respectivamente, dijo la fiscal Ernestina Godoy Ramos. "Tenemos el compromiso institucional de que ninguna mujer, niña o adolescente sea víctima de violencia de género, por lo que se trabaja para disminuir y contener los delitos que pudieran cometerse en agravio de ellas".

En términos generales, la fiscal informó que la incidencia registrada en 2020 tuvo una caída en seis de los 10 delitos de violencia contra las mujeres, mientras que en tres aumentaron.

En el tema de búsqueda de personas extraviadas o ausentes, se logró recuperar con vida a 90% de las víctimas.