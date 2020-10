En playas de Cancún "se curan" del susto tras huracán "Delta"

Un día después del temor comunitario por el embate del huracán "Delta", turistas y residentes volvieron a las playas, cuya infraestructura se vio afectada por el ciclón degradado a categoría 2, al tocar tierras quintanarroenses. Nadando y tomando el sol en pareja, con amigos o en familia, centenas de personas "se curaron el susto" durante el día en la Playa Gaviota Azul, ubicada en Plaza Forum.

Ubicada en Punta Cancún y rodeada de bares, restaurantes, cafeterías, discotecas y hoteles, la playa lucio una vista espléndida, con el mar azul, la arena blanca y suave de sus mejores años, sin sargazo en las orillas. El escalón de arena que tradicionalmente se observaba ahí desde hace una década, luego de la restauración de playas, se recorrió varios metros hacia los hoteles y condominios, dejando una plancha de fina arena que se extendía varios metros hacia el mar. Niñas, niños, jóvenes y familias disfrutaron del sol, del agua clara y de un clima cálido, característico del Caribe, imagen distante a la vivida aquí, hace apenas uno o dos días.

Sin embargo, durante el recorrido realizado, se observó que la caseta de los guardavidas, habilitada por Protección Civil, fue destruida por los vientos de "Delta", que lastimó también las fachadas de Plaza Forum, del lado de la playa y del bulevar Kukulkan.

En la misma zona, las discotecas y bares también resultaron afectados. El Palazzo, con 13 años de antigüedad, quedó, literalmente destruido; la fachada de la discoteca Cocobongo quedo parcialmente dañada.

Los comerciantes de la zona, ubicados en el Mercado Coral Negro, abrieron sus puertas para la venta de artesanías y souveniers. Algunos restaurantes y bares ya se encuentran abiertos. Kilómetros más adelante el acceso al Mirador de Playa Delfines fue restringido. Esta es una de las playas que habían sido abiertas a la población, luego del cierre derivado por la contingencia del coronavirus Covid-19.

Autoridades colocaron cinta amarilla para impedir el paso, pero eso no impidió que vacacionistas y habitantes acudieran al sitio para contemplar los colores del mar. La caseta de la policía, ahí instalada, fue prácticamente desmantelada por la fuerza del viento, que también se llevó parcialmente el barandal de madera del Mirador y la cerca metálica que bordea el lugar. Las letras de Cancún fueron desmontadas previo el asomo del meteoro, desde el lunes pasado, pero el letrero del 50 Aniversario aguantó la potencia de las ráfagas de viento que azotaron durante la madrugada de este miércoles. Trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez se dedicaron a barrer y recolectar las copiosas cantidades de arena que el viento arrojo hacia el otro lado del bulevar, acumuladas a lo largo de sus dos carriles.

La Dirección de Ecología informó que de la revisión hecha a 50 corrales con nidos de tortuga, encontraron afectaciones en 30. La dependencia indicó que no existe ningún deslave de los nidos protegidos al interior de los corrales que tuvieron afectaciones estructurales. En su reporte, consignó que se han encontrado recales de cascarones y huevos de tortuga marina, los cuales salieron a la zona costera por el intenso movimiento de mareas provocado por "Delta". El servicio de transporte público hacia la zona hotelera se repuso parcialmente, lo mismo que en la ciudad, en donde muchas supermanzanas y colonias populares siguen sin energía eléctrica, lo cual mantiene trastocada la vida de los residentes e impide la apertura de un mayor número de negocios.

Si bien la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha garantizado que el servicio estará restablecido esta noche al 100 por ciento, a las personas que siguen reportando fallas se les explica que "no hay para cuando" porque el personal está rebasado ante la carga de trabajo. Con la ausencia de luz, ha comenzado a escasear el agua o a terminarse en algunas casas. El servicio de telefonía e internet, sigue ausente en distintas partes de la ciudad, aunque en otras zonas la señal se mantuvo sin fallas, incluso durante la tormenta. Para despejar las calles y, ante el incumplimiento de la concesionaria Inteligencia México, el gobierno municipal inició con la recolección de basura a través de la paramunicipal SIRESOL, con apoyo de 50 colaboradores, 15 volquetes y 30 unidades recolectoras, así como personal de Servicios Públicos Municipales.