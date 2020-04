En plena contingencia, niña de 14 años da a luz a gemelos en Oaxaca

Una menor de edad, de 14 años y originaria de Coicoyán de las Flores, comunidad de la región Mixteca de Oaxaca, tuvo que viajar dos horas y media para recibir atención médica, pues se encontraba en labor de parto y la clínica de la población estaba cerrada, a causa de la pandemia por Covid-19.

Oralia, como fue identificada la adolescente en labor de parto, fue atendida por la brigada médica Fortalecimiento a la Atención Médica de Santo Domingo Ticú. El reporte médico indica que tuvo un parto gemelar complicado. Uno de sus hijos nació sin vida, mientras que el otro está estable. No obstante, la vida de la joven está en peligro, pues no recibió cuidados prenatales.

En Oaxaca, según las Estadísticas de Natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta el 2017, 15.8% (12,468) de los nacimientos se registraron de mujeres de 15 a 19 años y el 0.3% (250). en niñas de 10 a 14 años; además, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registraron que entre el 2015 y el 2017 ocurrieron 2,066 embarazos en menores de 15 años.

Por su parte, la UNICEF informa que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, el 68.5% de las niñas y jóvenes indígenas de Oaxaca se casan entre los 9 y los 19 años y el 26% contrae matrimonio a los 15 años o menos.

Para el Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GES Mujer), este caso es un reflejo contundente de la problemática que enfrentan las niñas y las mujeres oaxaqueñas para el ejercicio pleno de sus derechos.

"El lamentable caso de la niña-madre, quien se encuentra en estado delicado de salud, ejemplifica la suma de vulnerabilidades a las que las niñas embarazadas están expuestas por razón de género, edad, pertenencia a comunidades indígenas, marginación y las condiciones de los sistemas de salud, las cuales se agravan por la contingencia del Covid-19", señala la organización.

Detalla que a fin de no incrementar el riesgo de contagio del Covid-19, se ha generado un protocolo para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida durante la emergencia sanitaria.

"Lo que sucedió en este lamentable caso no está ni siquiera considerado: muchas comunidades carecen de servicios de salud, por lo que la niña en proceso de parto fue trasladada al Jicaral, Coicoyán de las Flores, misma que fue cerrada y su personal retirado justamente por temor al contagio de Covid-19", resalta.

"Causa una profunda preocupación que a nivel de los municipios se esté tomando la determinación de cerrar las unidades médicas, por el riesgo de contagio de virus, reconocemos la urgente necesidad de que el personal de salud cuente con los insumos necesarios para su protección y que reciban la capacitación necesaria para la aplicación de los protocolos de atención de las mujeres durante el embarazo durante la emergencia sanitaria, pues de ello depende la vida de una población en estado de vulnerabilidad y más en las comunidades de alta y muy alta marginación en Oaxaca", finaliza la asociación.