En primer día del 'Hoy No Circula' general ya van 36 conductores multados por no respetar medida

Con la obligatoriedad del Hoy No Circula para todos los vehículos independientemente de su holograma 2, 0 y 00 o de sus características técnicas (incluidos híbridos y eléctricos) en la Ciudad de México, que inició este jueves, tras declararse la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se han multado a 36 conductores que no han cumplido con la medida.

Hasta las 11 horas de este jueves, también se han apercibido a 35 automovilistas y un vehículo ha sido enviado al corralón.

En videoconferencia, la mandataria capitalina expuso que una vez que se registró la emergencia sanitaria se observó la movilidad de 2 millones de los 4.3 millones que circulan en un día común; y con la medida del Hoy No Circula, se busca una reducción de alrededor de 400 mil vehículo, es decir, que solo estén circulando un millón 600 mil unidades durante esta contingencia.

Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana (lunes a viernes) las salidas esenciales de las personas y operará de lunes a viernes de acuerdo con la terminación de la placa del vehículo, sin importar su engomado.

Los vehículos estarán sujetos a restricción de circulación vehicular en vialidades de la capital en el horario comprendido de las 5:00 a las 22:00 horas, de acuerdo al último dígito numérico de su matrícula y al color de su engomado, sin importar el holograma de verificación que porten ("e", "00", "0", "1" o "2").

Las exenciones a las restricciones vehiculares son: para Servicios de Transporte de pasajeros público (autobuses, taxis, microbuses y demás servicios que cuenten con la autorización para la prestación del servicio), de personal y foráneo.

Además de vehículos destinados a prestar servicios de emergencia, seguridad pública, verificación administrativa, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; vehículos destinados a servicios funerarios; vehículos para personas con discapacidad; vehículos utilizados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; vehículos locales y federales de transporte de carga.

Asimismo, para vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo. Se sancionará a quien haga mal uso de esta disposición.