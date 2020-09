"En proceso electoral vendrán más divisiones"

Los problemas que vive México exigen un cierre de filas de las fuerzas políticas para atacarlos, pero "ya nos ganó el tiempo electoral", que es temporada de divisiones y descalificaciones, dice el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

El PRD es parte del bloque de contención, junto con PAN, PRI y MC, cuyos votos sumados han frenado y cambiado contenidos de reformas constitucionales impulsadas por Morena.

Mancera Espinosa señala que dicho bloque en el Senado es "salvaguarda de lo que pueda llegar a ser un exceso" de la mayoría en el Congreso, pero no se trata, afirma, de una expresión del "no", ya que se han acompañado nombramientos, iniciativas, propuestas de acciones y políticas públicas.

¿Cómo ve la realidad al inicio del año legislativo?

—Viene un proceso electoral dentro de la pandemia (...) y que repercute a México.

A la ciudadanía tenemos que garantizarle elecciones seguras, libres y dentro de los esquemas de confiabilidad, si bien no debe ganarnos en ningún caso el prurito de que se haga a toda costa, aun cuando se llegara a vulnerar la seguridad personal y del proceso electoral.

¿Cómo ve el arranque del proceso electoral?

—No es sencillo lo que está viviendo México y exige un cierre de filas que no ha sido posible, porque nos ganó el tiempo electoral, el cual desgraciadamente vuelve a traer divisiones y que seguramente traerá descalificaciones.

México será puesto a prueba, una prueba de resiliencia electoral, porque tiene que ser flexible para sobreponerse a la crisis y poder sacar adelante su proceso electoral 2021.

¿El bloque seguirá?

—Este ejercicio tendrá que seguir cumpliendo con esta tarea de mantener claro el perfil de no ser un bloque del "no", sino que sea un salvaguarda de lo que pueda llegar a ser un exceso. Espero que continúe.

¿Cree que hay resistencias al bloque?

—Sin duda muchos, fuera y dentro del Senado, quisieran que no exista, pero ahí está y me parece que es bueno.

¿La agenda legislativa de este periodo será un producto de la mayoría?

—Será de mucho debate, viene con propuestas de alto alcance, con un reto importante en el tema de justicia penal. En el PRD vamos a colocar e impulsar temas de actualidad.

¿La Cámara de Senadores en dos años se ha fortalecido o desgastado?

—Veo un Senado que ha alcanzado acuerdos políticos importantes y que está cumpliendo con su función.

¿Su bancada se salvó de desaparecer?

—La defensa del grupo se llevó a cabo con un razonamiento jurídico, y sin estar afiliado al PRD me han permitido tener la convicción de defenderlo en el Senado.