En protesta, colocan los vestidos de novia y XV años en calle

Comerciantes que se dedican a la venta de vestidos de novia y para XV años protestaron este lunes en el primer cuadro de la Ciudad. Exhibieron maniquíes con vestidos, para exigir al Gobierno "piso parejo", al asegurar que, mientras ellos bajan sus cortinas, el comercio informal ha trabajado de manera normal.

Los muñecos fueron expuestos sobre la calle República de Chile, ahí los inconformes dijeron que son poco más de 200 negocios los que se han visto afectados, dañando el principal ingreso de más de 1500 familias que dependen de ese mercado, el cual, explicaron, se vio afectado, durante el confinamiento, no se realizaron ni bodas ni XV años.

"Si para poder sobrevivir hay que salir a la calle, pues lo hacemos. A los informales no les hacen nada y a los formales nos va de la chingada.

"Aquí en el Centro tenemos un problema de inseguridad de toda la vida, no han podido ni terminar con las extorsiones, los secuestros, los muertos, aunque saben quiénes son los delincuentes porque nosotros mismos los hemos denunciado.

"Esa falta de apoyo en general nos afecta. La jefa de Gobierno no toma en cuenta las ventas bajas que hemos tenido, que hay que mantener familias, a los empleados, pagar renta, luz, insumos que no dejan de cobrar, no pedimos que nos den, sólo que nos dejen trabajar, eso es todo", expreso Miguel Contreras, uno de los locatarios inconformes.

En la zona se estima que son al menos 23 mil los negocios legalmente establecidos los que se ven afectados por la pandemia. Giros como venta de ropa, zapatos, línea blanca, artículos de oficina, papelería, restaurantes, bares y cantinas siguen con sus cortinas abajo, por lo que sus dueños se manifestaron y no descartan que en esta misma semana también salgan a las calles.

"Ve lo que pasó hoy con los restauranteros, nosotros estamos igual y pedimos lo mismo, piso parejo. No es posible que el comercio informal, los tianguis y los puestos de la calle están abiertos y no les hagan nada y con uno, que paga impuestos, seguro social y mantiene a familias, son extremistas. Si la solución es protestar o vender en la calle, haremos lo mismo porque nos damos cuenta que así funciona esta Ciudad, todos a la irregularidad", amagó José Gerardo.

Los vendedores de vestidos y de otros giros establecidos en la zona Centro amenazaron con seguir en esa postura mientras no se levante el semáforo en rojo en todo el sector, de lo contrario, dijeron, posiblemente más de 100 empresas familiares estarían quebrando para mediados de este año, lo que colapsará la economía local. "No piensan en el futuro, sabes a dónde irán todos esos desempleados, a la delincuencia organizada y a robar, para cuando llegue eso, entonces ya será demasiado tarde", puntualizó el empresario.