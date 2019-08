En Puebla, AMLO advierte a 'huachicoleros' no jugar a las vencidas con su gobierno

XICOTEPEC, Pue.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a todos aquellos que se dedican al robo de hidrocarburos -huachicol- que no quieran jugar a las vencidas con su gobierno, porque es "muy terco y perseverante" y no permitirá actos ilegales.

"Esta mañana se registró una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen, ahí les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que soy perseverante y muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas, porque no voy a quitar el dedo del renglón".

Hoy viernes se registró una fuga de gas en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, que según el Gobierno federal ya fue controlada.

Durante su visita al hospital rural Villa Ávila Camacho "La Ceiba" el mandatario escucho reclamos de los habitantes de ese municipio por el retraso en los censos de los programas sociales.

"Lo del elefante es real, hay que estar empujando, tengo que estar todos los días dando instrucciones y sí, soy el presidente a veces golpeo el escritorio, no crean que todo es así suavecito.

"Tengo que estar todo el tiempo insistiendo porque hay una telaraña un andamiaje de burocracia de normatividad que crearon para aparentar que de esa manera se iba a combatir la corrupción cuando realmente eso era un parapeto nada más", reprochó el mandatario.

No obstante pidió paciencia porque -dijo- la justicia tarda, pero llega.