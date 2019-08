¿En qué quedó la propuesta de amnistía de AMLO?

Una de las apuestas más polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador es la de otorgar amnistía o indulto a acusados y sentenciados, además de aquellos que quieran dejar las armas.

El tema sigue vigente pues el presidente lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y podría a aplicar solo a aquellos que están injustamente en prisión.

Apenas ayer martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta tarde que el gobierno federal dialoga en lugares de Guerrero, Tamaulipas y la Huacana, Michoacán, con grupos que se han estado combatiendo unos a otros, ello, dijo la secretaria, para caminar hacia la pacificación del país.

Sánchez Cordero dijo: "Compartirles también que hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana, en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar en la pacificación del país que entre otras cuestiones, que es muy importante, ya estos grupos que al final del día se han estado combatiendo unos a otros, y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros, pues ya no quieren más muerte, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran".

Sin embargo, horas después Segob especificó que el diálogo era con grupos de autodefensas. Aunque hoy, López Obrador rechazó tal diálogo.

LA PROPUESTA DE AMNISTÍA

La propuesta de López Obrador dice a la letra: "revisar los expedientes de procesados y sentenciados a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".

En tanto que para aquellos que quieran dejar las armas a quienes se les propondrá un cambio de vida y mejoras en empleo.

"Resulta imperativo considerar la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida".

Esto, según el mandatario, ante la imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas por la vía policial o militar.

En el documento que fue entregado al Congreso se considera que a la brevedad se creará el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

"El gobierno federal invitará en todas estas acciones a representaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a observadores designados por la Organización de las Naciones Unidas", indica el texto enviado por el presidente.

Durante la campaña presidencial, el tema de la amnistía causó mucha polémica entre diversos sectores al no quedar claro si se iba a liberar a delincuentes y violadores.

El mismo López Obrador salió a aclarar que no se iba a perdonar a delincuentes.

"Por ejemplo eso de la amnistía hicieron todo un escándalo, hice un planteamiento que lo sostengo, además de que vamos a buscar, a explorar todas las acciones que sean necesarias, todas las posibilidades para conseguir la paz en el país y entonces los de la mafia del poder dijeron ¡ah! aquí está Andrés Manuel que va a perdonar a delincuentes", dijo durante una gira en Morelos a principios de 2018.