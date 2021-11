En redes buscan a dueño de billete que fue el "último domingo de su abuelo"

Un billete de 50 pesos ha dado la vuelta a México por medio del Internet después de que una usuaria identificada como Glez Mari, originaria de Guadalajara, Jalisco, publicara en Facebook un mensaje para buscar al dueño del último "domingo" que recibió de parte de su abuelo.

"Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice, me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo", expresó en la red social, junto con una fotografía del dinero.

El billete está marcado con un papel rosado que dice: "Último domingo del abuelo", junto con la fecha del 20 de marzo de 2021.

"Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete... Pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y

puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño", indicó la usuaria.

La publicación de Facebook se volvió viral y saltó hacia otras plataformas. Usuarios en Twitter comentaron experiencias similares, y sumaron esfuerzos para encontrar los dueños de otros billetes que podrían tener un valor sentimental.