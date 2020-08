En reunión de AMLO con Conago no se discutió renuncia de López-Gatell

A pesar de que los gobernadores de la Alianza Federalista habían asegurado que la presentarían, en la reunión que sostuvieron esta tarde la Federación y la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) no se tocó la exigencia de la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), informó que esta demanda no había sido discutida en el encuentro al que asistieron integrantes del gabinete federal y el presidente López Obrador.

¿Se planteó la exigencia de la renuncia de Hugo López-Gatell?", se le preguntó al gobernador.

"Ellos ya lo habían planteado, lo hicieron público, no es un tema que se plantee en las mesas de la de la Conago.

"Nosotros aquí, las personas que vinieron a acompañar a los integrantes de la Conago representa a instituciones públicas, en este caso todas ellas del gobierno federal y ahí la facultad de nombrar y remover le corresponde exclusivamente el Presidente la República, los planteamientos que se hacen en ese sentido se hacen con esa consideración pero no fueron tratados aquí", contestó.

La renuncia del subsecretario fue solicitada el 31 de julio, por 9 gobernadores de la Alianza Federalista, a través de un documento en el cual señalaron las fallas del funcionario federal en la actual pandemia del coronavirus.