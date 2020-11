En riesgo de morir, 50 asnos de Burrolandia

Alrededor de 50 asnos que se encuentran en Burrolandia, el único santuario de burros que existe en América Latina, están en riesgo de morir porque a los encargados del lugar se les acaba el alimento y han tenido que racionarlo debido a que no tienen recursos suficientes.

Por la pandemia del Covid-19 bajó el número de turistas, su única fuente de ingresos, lo que ha complicado su operación.

Hasta hace algunos días les daban al día 10 pacas de avena y alfalfa a los burros, y actualmente se redujo a cinco.

"Lo que teníamos para alimentar a los burros se está acabando, ahora hemos ido haciendo más pequeñas las raciones ya que se pretende no dejarlos de alimentar, es poco lo que se les da y no es suficiente", dijo Ana Alfaro, una de las cuidadoras.

Burrolandia, ubicado en la calle La Estación, en el centro de Otumba, fue creado en 2006 por Germán Flores Souza, quien invirtió su patrimonio para tratar de preservar a esta especie en el Valle de México.

En redes sociales solicitaron ayuda urgente para que la gente pueda aportar recursos o donar comida y medicina para los animales que están bajo resguardo en el santuario que no recibe respaldo financiero oficial. Los interesados en visitar Burrolandia deben hacer una reservación al número 5549267362.