En riesgo, Pacto Federal por persecución de adversarios políticos: Rementeria

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementeria, advirtió que el Pacto Federal está en entredicho por los inusitados ataques desde Palacio Nacional contra los actores políticos que no están alineados con la 4T, como el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En conferencia de prensa virtual, lamentó que se arremeta contra todo aquello que no le conviene, no le gusta o que políticamente le resulta incómodo al gobierno federal, sobre todo ahora, que hay un proceso electoral en curso.

"Claro que está en entredicho el Pacto Federal, porque hoy se ocupa al gobierno federal, precisamente a la figura presidencial como un ariete para golpear a sus opositores".

El líder de los senadores panistas exigió que cese la persecución política contra el gobernador Cabeza de Vaca, quien de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó la controversia del Congreso estatal, aún conserva el fuero.

"El presidente (López Obrador) insiste en este proceso para desviar la atención de temas importantes como el de la salud, el mal manejo de la pandemia y el más reciente del trágico accidente de la Línea 12 del Metro, donde los responsables son los del actual gobierno".

El legislador explicó que el mandatario estatal sigue conservando su fuero constitucional, y no puede ser juzgado por las autoridades judiciales, "y tan es así que la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".

"Estamos ante un hecho que el gobernador sigue en su encargo, sigue teniendo fuero y no puede ser detenido por ninguna autoridad, en caso contrario se estaría ante un delito grave, y tenemos que estar atentos lo que se establezca desde la Corte a este recurso de reclamación que interpuso la Fiscalía", puntualizó Rementería.