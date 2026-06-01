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En San Lázaro editan libros con cargo al erario

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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En San Lázaro editan libros con cargo al erario
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      Ciudad de México.- Año con año y legislatura tras legislatura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se editan cientos de libros bajo el sello y el logo de la Cámara de Diputados; sin embargo, nadie sabe quién los autoriza, los revisa, pero sí son financiados con recursos públicos y con cargo a las partidas del Poder Legislativo.

      En los casi dos años que van de la actual 66 Legislatura se han editado casi 4 mil libros con cargo al erario, pero a pesar de que hay libros que portan el sello de la Cámara de Diputados y son firmados por los propios legisladores, la Dirección de Talleres Gráficos respondió que ningún legislador ha solicitado su impresión.

      De acuerdo con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA) del Palacio Legislativo de San Lázaro, en lo que va de la actual legislatura [66] ya se contabilizan 3 mil 807 libros. Sin embargo, al preguntar por los nombres de los diputados que solicitaron estas impresiones y los títulos de sus obras, no hay registro.

      Pero una revisión de los registros de la Biblioteca Legislativa revela una prolífica producción de obras firmadas, coordinadas o presentadas por figuras de alto perfil político como los morenistas Ricardo Monreal, coordinador morenista.

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