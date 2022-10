En segundo trimestre disminuyen delitos contra negocios, informa Canaco

A-AA+

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), José de Jesús Rodríguez, presentó la encuesta la Seguridad en el comercio de la Ciudad de México, que destaca que en el segundo trimestre de 2022 el número de negocios que fueron víctimas de al menos un ilícito, paso de 21.2% a 15.8% en comparación con el primer trimestre de este año.

"Usualmente en los últimos 10 a 12 años, para ser exactos 12 años, no se había dado una disminución de estos puntos porcentuales (5.4), usualmente era de uno o dos puntos máximo, pero no de cinco, tan es así que nos dimos a la tarea de revisar nuevamente la encuesta, y hablar con la empresa que realizó la encuesta y los resultados fueron los mismos", señaló que la encuesta se realizó al 80% de los establecimientos que existen en la capital, y que tiene un nivel de confianza del 95%.

Detalló que en la encuesta también se registró un incremento del 48.5% en las denuncias presentadas después de un robo o asalto, es decir, 7.3 puntos más que el primer trimestre de este año.

En cuanto a la percepción sobre la seguridad en comercio, registró una mejora en el segundo trimestre, ya que aumentó 12.5 puntos en la percepción "buena", mientras que disminuyó 7.7 puntos la percepción "regular".

Sobre la incidencia delictiva, aunque han disminuido los delitos, siguen en primer lugar los robos a minisúper con 46.4%; abarrotes detallistas con 37.1%; electrónica (celulares) 36%; farmacias 31.7% y joyerías con 27.3%.

Mientras que en tipo de ilícitos, el tono representa 48.1%, el 70% es con arma de fuego; y asalto con 51.9%.

Sobre los asaltos y robos al comercio por alcaldía, el primer lugar lo tiene Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y la que menor tiene es Milpa Alta.

Por otro lado la extorsión registró una disminución del 3.4% en todas sus modalidades, entre derecho de piso, telefónicos y de propias autoridades, la alcaldía que lidera esta modalidad es Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco, y Coyoacán es la que menor ha tenido aunque tuvo un incremento en el último trimestre.

"(...) Lamentablemente se incrementó la no denuncia en el tema de la extorsión, se incrementa la denuncia en el robo y asalto, pero disminuye la denuncia en la extorsión, pero es que el comerciante se siente ubicado y amenazado para llevar a cabo la denuncia, las amenazas inhiben la denuncia", destacó Jesús Rodríguez.

Por su parte la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que robos y asaltos a comercios pudo haber subido, pero fueron menores, el total es del 15%.

Reconoció que disminuyó la denuncia, pero que también se debe a que disminuye el delito.

"Nos pareció relevante porque es una encuesta de una cámara autónoma, es una encuesta de los negocios, (...) lo que muestra es que baja el delito, bajan los delitos con violencia y además baja la extorsión", destacó la mandataria capitalina.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que, ha implementado una estrategia desde el mes de junio para salvaguardar a los comercios en manejos de crisis en caso de extorsión.

Indicó que como resultados de las acciones, del 1 de enero al 15 de octubre de este año, han realizado operativos relacionados con extorsión a negocios y robo en las 16 alcaldías, donde se han detenido a 226 personas, principalmente en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Detalló que se han atendido más de 16 mil solicitudes por delitos o incidentes cibernéticos, 394 por extorsión en general, 33 en modalidad en secuestro virtual, y que esto representa 70% más atenciones que el año pasado.

El jefe de la policía indicó que en semanas pasadas se desarticuló un grupo delictivo conocido como "los diamantes", dedicado al robo de transporte de carga con violencia con 10 integrantes de la cédula, incluidos su cédula.

"Nos sentamos con Canaco para conocer de primera mano dónde estaban denunciando, extorsionados, más ilícitos, hicimos cruce de datos con la ADIP y Fiscalía e identificamos diversos puntos rojos y acercamos primero a mucha policía de proximidad para que conocieran donde podían acudir y eso ayudó muchísimo".