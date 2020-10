"En sexenio de Calderón el ambiente era de autoritarismo"

Al señalar que existía una mentalidad de "extremo autoritaria", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un ambiente de autoritarismo, en donde la constante era masacrar, eliminar y querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, "era ojo por ojo, diente por diente".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se buscaba acabar con la delincuencia, pero sin tomar en cuenta las causas y origen.

"Había un ambiente en ese sexenio de mucha represión, de mucho autoritarismo de querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, era el diente por diente, ojo por ojo, era eliminar, masacrar, pensando que por eso se iba a resolver el problema, por eso declararon la guerra", dijo.

Y agregó: "Imagínense enfrentar el problema que tiene como origen la desigualdad social, la pobreza, la desintegración de las familias, la pérdida de valores, querer enfrentar con mano dura, con represión, sometiendo, pues es una mentalidad muy autoritaria, o diría en extremo autoritaria, no había ninguna consideración, revisen los discursos de entonces".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en esa administración no se atendió a los jóvenes que no tenían acceso a la educación ni al trabajo y que solo se les llamó "ninis".

"Para enfrentar el problema, por ejemplo, para atender a los jóvenes, no se vinculaba, era como dos mundos, era acabar con la delincuencia, sin tomar en cuenta las causas, el origen, ni atender las cusas ni atender los problemas que originaban y que originan la violencia".

"Lo único que hicieron graciosamente fue acuñar el término de ninis, ni estudian ni trabajan y eso lo dijo un funcionario que fue rector de la UNAM, una vergüenza", agregó.