En SLP y 17 estados, delitos contra mujeres aumentan pese a alertas de género

Actualmente se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 19 entidades del país (el Estado de México tiene doble alerta). La última en decretar una fue la Ciudad de México el pasado 21 de noviembre, ante los feminicidios en la capital.

En 18 de los 19 estados con alerta, de 2018 a enero de 2020 crecieron las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento, así como violencia equiparada y sexual e incesto), mientras en 11 también aumentaron los asesinatos.

En la Ciudad de México la medida se emitió desde noviembre pasado y desde entonces los ilícitos relacionados con este mecanismo no se han reducido; sin embargo, el periodo de tiempo con cifras disponibles es de apenas dos meses.

Con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las alertas son acciones de emergencia que realiza el gobierno para hacer frente y eliminar las agresiones feminicidas.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las entidades con más denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual durante 2019 fueron la Ciudad de México (6 mil 507), el Estado de México (5 mil 678) y Jalisco (3 mil 428).

En cuanto a feminicidios, Veracruz tuvo el mayor número de casos con 159, le siguió el Estado de México, con 122 denuncias y la Ciudad de México, con 71 carpetas de investigación en un año.

Las organizaciones de la sociedad civil y expertos han coincidido en que la razón por la que no ha dado resultados la AVGM es la falta de voluntad política, así lo expone la doctora Alicia Pérez Duarte, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"El problema no es el mecanismo mismo, el cual está diseñado para que se generen políticas públicas de prevención y acceso a justicia, sino es que no hay voluntad política para diseñar las de prevención".

Las organizaciones cuestionan el manejo de los recursos: "Hay un uso discrecional del dinero. Un ejemplo es que se pagan protocolos por 5 millones de pesos, que están mal hechos, eso hay que exigirlo y saber a quiénes se le están asignando", señala Ana Yeli, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Ciudad de México. El actual gobierno (desde diciembre de 2018 a enero de 2020) registra 78 feminicidios; está entre las entidades que encabezan ese registro.

Estado de México. Ocupa el segundo lugar en número de feminicidios cometidos entre enero de 2015 y enero de 2020 con 425. Para 2016, disminuyeron 5%, pero a partir de ese año va al alza: en 2017 subió 23%; en 2018, 65%, y en 2019, 7%. Para el mes de enero de este año ya se tienen cinco demandas.

Morelos. En asesinatos de mujeres de enero 2015 a enero de 2020, la entidad registra 143 denuncias. Un año después de implementarse la alerta, el aumento de este delito pasó de 15 a 30 casos. En 2019 se tuvieron abiertas 39 carpetas de investigación, superando las 28 del año anterior.

Michoacán. Fue el 27 de junio de 2016 cuando en Michoacán se instauró la AVGM en 14 de sus municipios; cuatro (Los Reyes, Maravatío, Morelia y Zitácuaro) nunca han bajado el número de casos por algún delito sexual. En 2018, en nueve de esas demarcaciones subieron sus querellas.

Nuevo León. Es uno de los más alarmantes en cuanto al crecimiento de asesinatos de mujeres. Mientras que en 2015 se registró un caso y en 2016, tres, para 2017 la cifra subió a 43 mujeres; es decir, un alza de 1333%, para 2018 aumentó a 74. El 2019 cerró con 67 las denuncias.

Sinaloa. En el estado fue decretada la alerta el 31 de marzo de 2017 en cinco de sus municipios. Ese mismo año logró reducir sus querellas por delitos sexuales; sin embargo, para 2018, incrementaron respecto al año anterior. De enero de 2015 al mismo mes de 2020 se han reportado 226 feminicidios. De 2018 a 2019 la cifra pasó de 48 a 37.

Veracruz. Ocupa el primer lugar en feminicidios con 461 durante enero de 2015 a enero de 2020. Tan sólo en 2017 se cometieron 100, lo que supera la cifra de 2015 a 2019, en 21 de las 32 entidades. A ello se le agrega que en 2019 ya se superó con 159 casos la cifra de cualquier año y aún el SESNSP no cuenta con datos sobre el número de mujeres que perdieron la vida por municipio.

Colima. Son 57 homicidios cometidos durante enero 2015 al mismo mes de 2020. Es una de las entidades que no ha podido estabilizar los asesinatos de mujeres: entre 2015 y 2016 hubo un alza de 340%; sin embargo, la cifra se redujo para 2017 en 82%; en 2018 de nuevo aumentó 225%, pasando de cuatro a 13 muertes en el año; para 2019 fueron 11.

San Luis Potosí. Registra 91 asesinatos de mujeres entre enero de 2015 a enero de 2020. Cada año la cifra va en aumento; en 2015 se denunciaron siete casos; en 2019, 28.

Guerrero. Son 92 los feminicidios cometidos entre enero de 2015 a enero de 2019 en la entidad. Mientras en 2015 se registró un caso para 2016 el repunte fue 21 asesinadas.

Quintana Roo. Este estado en 2015 y 2016 no presentó ninguna denuncia por feminicidio. Fue hasta 2017 que se registraron cuatro, en 2018 fueron 8 y en 2019, 16.

Nayarit. Esta entidad no registró ningún asesinato de mujeres en 2015 y 2016. Hasta 2017 se presentaron cinco denuncias; cuatro en 2018, y cinco, en 2019.

Campeche. Fue el 16 de noviembre de 2018 cuando se decretó la AVGM en ocho municipios, pero hasta agosto de 2019, cinco de éstos ya superaron el número de carpetas de investigación abiertas por algún tipo de delito sexual. Entre enero de 2015 a enero de 2020, Campeche tiene 20 casos de feminicidios; un tercio de ellos se presentaron en 2019.

Durango. De enero de 2015 a enero de 2020, el estado ya cuenta con 29 casos de feminicidio.

Oaxaca. La alerta se declaró el 30 de agosto de 2018 en 40 municipios de la entidad. Los delitos de libertad y seguridad sexual cometidos representan dos terceras partes de todos los cometidos en ese territorio; sólo cinco de ellos lograron reducir los casos por delitos sexuales.

Puebla. El 8 de abril de este año se decretó la AVGM en 50 demarcaciones. Entre enero de 2015 a enero de 2020 se han registrado 8 mil 319 casos por delitos sexuales. Los feminicidios siguen en aumento año con año durante este mismo periodo, y ya son 142 asesinatos.

Zacatecas. Fue el 7 de agosto de 2018, cuando se decretó la alerta en ocho municipios para los 58 del territorio. El año 2018 terminó con 462 casos de carpetas de investigación por algún tipo de delito sexual y para 2019 aumentó la cifra a 641; es decir, creció 39%.

Jalisco. Este estado ocupa el cuarto lugar nacional si se contabiliza el número de feminicidios en el mismo periodo. El año en el que fue declarada la alerta terminó con 32 mujeres asesinadas, para 2019 creció 72% con 55 feminicidios.

A nivel nacional. El número de carpetas de investigación por delitos sexuales en México sigue al alza. Desde la entrada del nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de diciembre 2018 a enero de 2020, en el país se han dado 54 mil 267 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, los cuales están conformados por: abuso sexual (24 mil 465), violación simple (14 mil 242), otros delitos que atentan contra la libertad, seguridad sexual (5 mil 611), acoso sexual (4 mil 417), violación equiparada (3 mil 879), hostigamiento sexual (mil 638) e incesto (15).

El aumento de denuncias por delitos sexuales en el país no han podido controlarse, tan sólo de 2017 a 2018 creció 16% el número de casos, pasando de 36 mil 933 a 42 mil 873 carpetas, es decir, casi 6 mil más. Mientras que 2019 superó las 50 mil denuncias. De 2018 a 2019 aumentó 19.6%, lo que significa un aumento de 8 mil 437 casos.

Los feminicidios tienen un comportamiento creciente, en términos absolutos, en 2015 fueron asesinadas 411 mujeres; en 2016 creció la cifra 47%, es decir, a 604 casos.

Para 2017, aumentó a 741; en 2018 fueron 892 y el año pasado cerró con 980 feminicidios.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (diciembre 2018 a enero 2020) han sido asesinadas 1 mil 150 mujeres.



Panorama

