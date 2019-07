En Tierra Caliente, AMLO reta a delincuencia organizada

En la región de Tierra Caliente michoacana, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la delincuencia organizada a "ver quién puede más", si lo que califica como el lujo barato de las organizaciones criminales o las opciones del gobierno para atraer a los jóvenes.

"Los tenemos que atender y competir, en este terreno, con la delincuencia organizada, decir a ver 'tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes porque no quiero que te los lleves, porque no quiero que los jóvenes se echen a perder'", expresó.

En esta zona vigilada por la Guardia Nacional, el presidente realizó un recorrido en el hospital rural de Buenavista.

Al concluir, ofreció un mensaje a los asistentes donde resaltó que llegó sin guardaespaldas. Dijo que antes a los jóvenes se les masacraba y también las cárceles están llenas de gente joven.

El Jefe del Ejecutivo federal, acompañando del gobernador Silvano Aureoles, detalló los pormenores de la campaña contra las drogas que ha lanzado en medios de comunicación.

Resaltó que ahora un porcentaje de esa droga se queda en México para su consumo y son sustancias que son veneno para las personas.

"No les vamos a fallar, tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar", aseguró.