En Tlaxcala sigue la fiesta; hay más de 2 mil muertos por Covid

Con 15 mil 335 casos positivos y 2 mil 26 fallecimientos por el Covid-19, un sector de la población de Tlaxcala es omiso al protocolo sanitario y continúan con eventos sociales, reuniones religiosas y venta de bebidas alcohólicas en exceso.

Así lo demuestra el último reporte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) y Protección Civil (CEPC) estatal, cuyos elementos suspendieron diversos establecimientos y desactivaron reuniones sociales que no respetaban las medidas para prevenir contagios de Covid-19.

El sábado, en el fraccionamiento "Los Pilares" en Papalotla, un reporte ciudadano dio cuenta de una fiesta en el que participaban vecinos de la zona pero a petición del personal de Coeprist y PC desarmaron la estructura, equipo de audio y mobiliario.

En la carretera federal Puebla-Tlaxcala, personal de Protección Civil cerró los establecimientos "El Caporal" y el Restaurante "Pepe's" por infringir el acuerdo de ley seca, mientras que supervisores de la Coeprist decomisaron medicamentos en una tienda de abarrotes denominada "Súper Tuyo II", ya que no contaba con los permisos sanitarios y de salud para este rubro.

El domingo suspendieron el motel "Lovers", ubicado en Ixtacuixtla, por infringir las medidas adicionales de restricción que decretó el Consejo Estatal de Salud para contener el número de contagios por Covid-19 en Tlaxcala, con vigencia del 12 al 15 de febrero.

En ese punto detuvieron a un hombre por agredir al personal de PC e interferir con las labores del operativo.

Por otra parte, en el municipio de El Carmen Tequexquitla, en atención a un reporte ciudadano, se desactivó la celebración de un evento social al interior de un domicilio particular, en el lugar personal de Protección Civil del Estado pidió a los presentes desalojar el lugar y desarmar el equipo de audio profesional.

Más tarde, en Calle Cuauhtémoc Sur s/n, colonia La Soledad, del mismo municipio, verificadores de Coeprist exhortaron a los responsables del establecimiento "Súper Precio Neto S.A. de C.V." cumplir la prohibición de venta de licor.

Minutos más tarde, el operativo arribó a un domicilio particular ubicado en la colonia centro, en donde fueron notificados de la realización de una ceremonia religiosa anual luctuosa, por lo que, se brindó orientación necesaria relacionada con el fortalecimiento a los protocolos de protección a la salud como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia entre los asistentes a dicha celebración.