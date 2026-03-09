logo pulso
En todo el país, reclaman por respeto

El Universal

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
En todo el país, reclaman por respeto

Ciudad de México.- En todo el país, miles de mujeres salieron este domingo a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos.

En Cuernavaca, Morelos, la movilización estuvo marcada por los feminicidios de Kimberly y Karol, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinadas en las últimas semanas.

La marcha partió desde la UAEM, en la parte norte de Cuernavaca, y al llegar a la glorieta de Tlaltenango las esperaban contingentes de buscadoras y familiares de personas desaparecidas, así como estudiantes de diferentes regiones del estado.

En Culiacán, Sinaloa, recordaron que suman ya 19 mujeres asesinadas en lo que va del año.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la consigna fue "¡Justicia para las doctoras!", en apoyo a las dos médicas residentes, quienes el 30 de diciembre de 2025 fueron víctimas de una agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Movimientos similares se realizaron en ciudades de Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco, Baja California, Sonora, Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, entre otros estados. 

