En última semana, 15 estados registran descenso de casos de Covid, dice López-Gatell

En la última semana, al menos 15 entidades federativas han registrado un descenso en la cantidad de casos positivos a Covid-19, informó la Secretaría de Salud, agregó que solo en 6 estados existe un incremento de contagios, pero se trata de la curva epidémica inicial y no de rebrotes.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que solo una entidad tuvo un periodo de reducción, luego presentó ascenso de casos positivos, pero ya pasó al menos una semana con menos contagios con respecto al día previo.

"La epidemia no se ha terminado, pero vemos signos de que está en punto acmé a nivel nacional. Tenemos 15 entidades, la mitad, casi la mitad, que tienen un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción y esto se presenta de manera progresiva porque en los 17 estados restantes hay un momento de estabilización. En seis entidades está aumentando su número de casos, pero es su curva inicial, no es condición de rebrote".

El funcionario llamó a los mexicanos a no creer que la epidemia ya se acabó y no relajar las medidas de higiene y sana distancia, pidió a aquellos que puedan resguardarse en su hogar, que lo hagan, y no salir a menos que sea muy necesario. Para quienes tienen que salir, recordó la necesidad de mantener al menos un metro de distancia con las personas, lavarse las manos y usar cubrebocas de manera auxiliar.

"No hay que perder de vista que la epidemia no se ha acabado, es importante conocer y aplicar las medidas de prevención, de sana distancia, si no hay necesidad de salir no lo haga, quédese en casa, si tiene actividad de suma importancia y sale, hágalo con precaución, mantenga la sana distancia, lávese las manos preferentemente con agua y jabón, recordar que el uso de cubrebocas es una medida auxiliar complementaria que sirve para evitar que el virus se propague de una persona infectada, no es una barrera de protección efectiva, no hay que confiarse de que por tener cubrebocas no habrá contagio".

Mencionó que fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general y dolor de cabeza son algunos síntomas de Covid-19, invitó a personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas a acudir a un hospital en caso de sintomatología y así evitar que haya repercusiones en la salud.

"Si es persona de riesgo, invitarlo a que no se espere y vaya a atención médica, porque Covid puede tomarle por sorpresa, es una enfermedad que durante varios días puede no tener repercusión, pero en personas de riesgo en pocos días puede complicarse, incluso horas después de que inició puede presentar afección respiratoria, si tiene enfermedades crónicas o más de 60 años no se espere, acuda a consulta", enfatizó.