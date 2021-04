En Vivo: Cámara de Diputados se erige en Jurado para discutir el desafuero de Cabeza de Vaca

El pleno de la Cámara de Diputados se erigió este viernes en Jurado de Procedencia para resolver el dictamen relativo a la procedencia del desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante la sesión ordinaria se discutirá si el desafuero del Gobernador de Tamaulipas procede o no. El funcionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

Por su parte, Elizabeth Alcantar Cruz, representante de la FGR, dijo que el Gobernador posee propiedades en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.

Además, la representante señaló que entre 2005 y 2010 el Gobernador ha acumulado un valor estimado de todos estos bienes que asciende a 951 millones de pesos, cifra que está por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como Gobernador.

Ante ello, el abogado de García Cabeza de Vaca, Adolfo Aguilar Sinzer, replicó que el mandatario no omitió declarar sus ingresos acumulados ante las autoridades, por lo que aseguró que la acusación es improcedente. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades.

También, el abogado defensor argumentó que los derechos a la privacidad del mandatario fueron violados al realizar una audiencia pública celebrada el 19 de marzo.

El 27 de febrero, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Ayer fue notificado del inicio del procedimiento en su contra.

La Sección Instructora aseguró que hay elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaratoria de Procedencia de causa presentada por la FGR contra el Gobernador de Tamaulipas.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Ayer, con votación de tres contra uno, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aprobó llevar al Pleno la discusión sobre el desafuero del Gobernador de Tamaulipas.

Panista recuerda palabras de AMLO por desafuero

EL UNIVERSAL.- Durante el debate por el juicio de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el diputado panista José Elías Lixa Abimerhi citó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando enfrentó el mismo juicio en 2005.

"No olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia", dijo el panista, quien le recordó al morenista Pablo Gómez, que él fue uno de los principales defensores de López Obrador en aquel momento, cuando AMLO era jefe de Gobierno en el Distrito Federal.

Previamente, el PAN en la Cámara de Diputados pidió una moción suspensiva para evitar la discusión del dictamen de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, misma que fue rechazada.

El diputado José Elías Licea (PAN), subió a tribuna en donde exclamó que la sesión de este viernes, en donde el pleno es Juez de Procedencia, resulta una vergüenza que además tiene fines electorales.

Chocan por desafuero de García Cabeza de Vaca

"Dejaron de optar por procesos de justicia para ir por un circo mediático y nulificación. Gritan porque no tienen ideas, no han leído lo que van a aprobar, son una franca vergüenza", subrayó.

Durante su intervención, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena), aceptó que no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que los recursos que llegaron a poder del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (inculpado), fueran producto de delitos, aunque tampoco, dijo, puede existir la convicción de que no lo sean.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, erigido como Jurado de Procedencia para desahogar el desafuero del mandatario estatal, Pablo Gómez dijo que el tercer delito imputado, la defraudación fiscal equiparable, "se deriva de una compulsa entre los ingresos del denunciado y su declaración fiscal. La diferencia en favor del causante es la conducta ilícita misma, la cual se considera que no puede ser de naturaleza puramente culposa sino dolosa".



ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA

El 22 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que amplió la denuncia contra el Gobernador de Tamaulipas para reportar nuevos elementos encontrados sobre presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto Castillo, precisó que la ampliación de la denuncia se realizó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la FGR, para reportar los datos más recientes que se obtuvieron en Tamaulipas.

Las acusaciones en contra del Gobernador García Cabeza de Vaca surgieron a principios de marzo, cuando la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, le notificó sobre la denuncia en su contra y el proceso que se iniciaría al respecto.

Cabeza de Vaca compareció el 22 de marzo ante la Fiscalía de la República, en calidad de indiciado, durante una diligencia donde negó ser responsable de los cargos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

El Gobernador calificó las acusaciones del titular de la Unidad como una "embestida política" y un "linchamiento político".

Entre las varias irregularidades detectadas por el organismo, Nieto destacó "una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita".

En 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para "lavar dinero".