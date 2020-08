En zona de montaña de Veracruz, sin Internet ni TV para clases

La organización civil Maestros por México alertó que alumnos y maestros de la Región de las Altas Montañas de Veracruz no podrán regresar a clases virtuales debido a la falta de herramientas tecnológicas. El coordinador regional, Omar Hernández Dolores, informó que en diez municipios de la Sierra de Zongolica no tienen buena señal de televisión ni de internet, pero si la hubiera, tampoco tendrían los recursos para adquirir una computadora o celular.

"Tendrán un verdadero desafío pues la mayoría de las zonas rurales los hogares", aseguró. En el caso de la región de Zongolica, explicó que municipios como Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila, Maltrata, Mariano Escobedo, La Perla, Ixhuatlancillo y Atzacan no tiene una buena señal de televisión y de internet. Este problema, explicó, se replica en los municipios de la región de las altas montañas como son Alpatláhuac, Calcahualco, Chocamán, Tomatlán y la zona rural de Huatusco. "Sin duda un panorama complejo, los señores de escritorio deben darse baños de pueblo para que vean la situación académica y educativa que se tiene en el país", agregó. El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García anunció que a partir de hoy iniciaban las inscripciones para el periodo escolar que empieza el día 24, con un calendario de 193 días.