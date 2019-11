Encabeza PGJ-CDMX investigación sobre grupo de encapuchados por destrozos en CU

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Procuraduría General de Justicia, encabezará las investigaciones por los destrozos realizados por un grupo de encapuchados en Ciudad Universitaria, esto como parte de la colaboración con autoridades federales.

La secretaria de Gobierno local, Rosa Icela Rodríguez, señaló que estos trabajos iniciaron luego de que las autoridades universitarias presentaran las denuncias correspondientes tanto a la PGJ como a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un recinto federal.

"No conocemos cuál es el número (de carpetas de investigación), pero ya informarán de eso con los nombres precisos de las carpetas de investigación y un estimado de los daños materiales que sufrieron, pero es muy lamentable estos hechos y pues la condena es unánime, el Gobierno de la Ciudad lo que tienen que hacer es atender la investigación y los trabajos de inteligencias para dar con los responsables.

"Entonces, está la procuraduría Ernestina Godoy al frente de estas acciones", dijo la funcionaria en entrevista al término de un evento.

Consultada al respecto sobre la participación de este grupo en otros hechos violentos en distintas marchas que se han registrado en la capital, dijo que será parte de la investigación de inteligencia la que podrá arrojar si tienen alguna relación o no.

Reiteró que los actos vandálicos, por parte de este grupo de encapuchados, son una "clara provocación" para que haya una intervención policiaca.

Fuentes consultadas precisaron que, tras las denuncias presentadas por las autoridades universitarias, buscarán que sea la FGR y no la PGJ, quienes se queden con las investigaciones.