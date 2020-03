Encierro impacta al sector turístico en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro.- Desde hace muchos años Acapulco no había lucido tan vacío como en este fin de semana: los hoteles tuvieron una ocupación de 14% en promedio; los restaurantes están semivacíos, las plazas comerciales comenzaron a cerrar y los prestadores de servicios, ambulantes y choferes no dejan de salir a las calles a pedir ayuda, porque sin turismo no tienen trabajo.

Todos se mueven cuando llegan los turistas, pero este fin de semana la mayoría decidió quedarse en casa para evitar la propagación del Covid-19.

Luego de confirmarse la primera muerte en Guerrero por el Covid-19, Acapulco apenas tuvo 14% de ocupación hotelera en promedio. La más baja, según a las autoridades turísticas, desde los daños que provocaron la tormenta y el huracán Manuel e Ingrid, respectivamente.

Por ello, los efectos de la ausencia de turistas ya comenzó a sentirse. Los transportistas que recorren la costera Miguel Alemán dicen que los pasajeros se esfumaron: sólo están utilizando ese transporte el cinco por ciento de los usuarios.

Pero la caída no sólo afectó el transporte, al comercio también. El director de Reglamentos y Espectáculos del ayuntamiento de Acapulco, Julián Nicio López, informó que sólo en la Costera Miguel Alemán ya cerraron unos 35 negocios por la falta de clientes. Nicio López advirtió que el cierre de negocios apenas comenzó. La Federación de Cámaras de Comercio de Guerrero (Fecanaco) informó que en Acapulco hay unas 40 mil empresas –la mayoría pequeñas– que emplean, en promedio, a unos tres trabajadores cada una.

Jorge Laurel, ex dirigente de la Asociación de Hoteleros y Empresas Turísticas de Acapulco, dijo que en Acapulco hay 275 hoteles, de todas las categorías, que ofrecen unas 19 mil habitaciones.