Encuentra PGJ errores en detenciones durante operativo en Tepito

El vocero de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo que hubo inconsistencias en los tiempos y el llenado del reporte policial homologado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que determinó la liberación de 27 personas que fueron capturadas el pasado 22 de octubre en una vecindad de Peralvillo, en la colonia Morelos.

"Quien hizo la puesta a disposición fue la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), tuvo ese tipo de fallo, tendrán que sustentarlo. Nosotros seguiremos trabajando coordinadamente, pero eso es un tema de flagrancia", comentó Lara.

Entre los errores que refirió el funcionario están la forma en cómo se llenó el informe por parte de los policías, el cual quedó en evidencia luego de que la defensa legal de las 27 personas presentara ante el juzgador videos y fotografías que mostraban la no flagrancia de los asegurados.

Dijo que la liberación de los 27 detenidos no significa que las autoridades capitalinas no tuvieran los elementos necesarios para haber realizado el operativo, toda vez que el decomiso y resguardo de todo lo que se halló en el lugar sirvió para que cinco personas pudieran ser imputadas.

Explicó que las investigaciones que derivaron en el operativo arrojaron objetivos específicos, así como el volumen de lo que fue asegurado, por lo que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no refirió que el dispositivo haya sido fallido.

Ulises Lara también externó que el operativo fue "valioso" por la cantidad de narcóticos que fueron asegurados, así como la actuación de los efectivos, quienes no hicieron uso de violencia, por lo que continuarán con las investigaciones.