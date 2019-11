Encuentran 19 fosas clandestinas en Zacatecas

En nueve meses, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha encontrado 19 fosas clandestinas en la entidad, las cuales se centran principalmente en cuatro municipios, en donde se han recuperado 21 cuerpos o restos óseos.

Estos datos fueron revelados en la comparecencia que tuvo el fiscal Francisco Murillo Ruiseco ante los diputados de la Legislatura local, donde informó las actividades que ha realizado esta institución que en este año fue declarada autónoma.

El fiscal dijo que hasta el 30 de septiembre, en las inhumaciones irregulares se encontraron 15 cadáveres, tres osamentas y 3 grupos de restos óseos que no se han podido determinar por el desgaste natural que sufren estos cuerpos.

También precisó que de los 21 cuerpos, 16 correspondían a hombres y tres mujeres, así como dos osamentas que no pueden ser valorables a qué sexo pertenecían y comentó que las fosas clandestinas principalmente se han encontrado en los municipios de Río Grande (4), Fresnillo (3), Valparaíso (2) y Villa de Cos (2).

Francisco Murillo que hasta ese corte se tenía que ocho cadáveres ya habían sido reconocidos y entregado a sus familiares (seis hombre y dos mujeres), por tanto, continúan las labores tratando de identificar a los 13 cuerpos restantes.

Cabe mencionar que en 2018, la Fiscalía reportó un total de 32 fosas clandestinas en las que se recuperado 52 cuerpos, de los cuales 36 correspondieron a hombres y a siete mujeres.

Tras recibir un cuestionamiento en el pleno legislativo de que en Fresnillo hay cerca de 20 tiros de mina que en los últimos años se han aprovechado como fosas clandestinas, el fiscal consideró que para clausurarlos también se requiere un trabajo en conjunto con otras autoridades, ya que primero se tendría que hacer un inventario de estos lugares, ya que muchos están en propiedades privadas, terrenos ejidales y tierras comunitarias.

Faltan recursos para Centro de Justicia para mujeres de Zacateca

Otro de los temas que el fiscal resaltó con preocupación fue la falta de recursos para poder operar el Centro de Justicia para Mujeres que daría atención a la región de Fresnillo, ya que sólo obtuvieron recursos federales que provienen del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), así como de la Comisión Nacional para Prevenir, erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo, aclaró que, si bien se logrará la construcción de este centro entre este año y los tres primeros del año que entra, también advirtió que no hay recursos para el funcionamiento operativo, ya que se requieren 70 personas para su operación, ya que se requiere todo un equipo multidisciplinario integrados por fiscales, peritas, psicólogas y demás personal médico y administrativo.

Incluso, dijo que este es uno de los temas que se exigen como parte de las acciones que exige la Alerta de Violencia de Género que está declarada en el territorio zacatecano, ya que es un lugar que coadyuva en las acciones integrales y las políticas públicas que ayuda a brindar atención temprana a la violencia que sufren las mujeres.