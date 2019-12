Encuentran cadáver de directora del Ballet Folclórico de la UAEM dentro de un teatro en Toluca

Esta mañana de martes fue encontrada muerta, al interior del Teatro de los Jaguares, en el centro de Toluca, Sonia "P", directora del Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en días pasados estableció una orden de restricción para que su expareja sentimental no se le acercara.

Aunque hasta el momento las autoridades universitarias solicitaron no adelantar la causa del fallecimiento sino esperar a los resultados de la Fiscalía de Justicia para determinar si se trata de un feminicidio o es otra la causa del deceso.

Con base en información de la Policía Municipal, fue Benjamín "R", encargado de la Seguridad institucional, quien notificó sobre la localización del cuerpo, pues al llegar a trabajar, encontró a la mujer muerta en el baño, ubicado en el primer piso del recinto cultural.

La directora, de 42 años de edad, se presentó ayer a los ensayos de una obra de teatro, al parecer la pastorela universitaria, pero después del último ejercicio, por la noche, familiares y amigos no supieron más de ella, no llegó a su domicilio y la estaban buscando, según confirmó la Policía Municipal.

Raúl Ortiz, abogado general de la UAEM, señaló que el recinto universitario permanecerá cerrado, como lo indica la Fiscalía mexiquense, y pidió esperar a los resultados de las indagatorias parta determinar la causa de la muerte, pues rechazó que tuvieran conocimiento sobre que la docente era víctima de violencia familiar.

Dijo que a las 08:30 horas fueron notificados sobre el descubrimiento del cadáver, con aparentes signos de desmayo, por lo que acudió Protección Civil universitaria, que confirmó que no tenía signos vitales, por tanto dieron aviso a la Fiscalía estatal.

Sobre la denuncia que la catedrática presentó por violencia, pidió no adelantar más datos, pues se trata de información que únicamente la familia puede confirmar y desconoció si la docente pasó la noche en el teatro o si llegó muy temprano a sus labores.