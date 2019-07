Encuentran cantidades elevadas de metabolito de etanol en bebida

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que como resultado del análisis a los lotes L19338354 y L1751338 de las muestras que se tomaron a algunas de las presentaciones de la bebida alcohólica "Four Loko" se detectó presencia de Furfural, en cantidades fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014 Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

El Furfural es un metabolito del etanol que en cantidades elevadas en bebidas alcohólicas puede generar alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, náuseas, diarreas, dolor abdominal y malestar en general.

La Cofepris ha realizado la vigilancia sanitaria de establecimientos que maquilan "Four Loko" en la Ciudad de México y encontró que se utiliza alcohol etílico para la producción de esta bebida, sin que hubiera sido manifestado en sus etiquetas; actualmente se realizan pruebas de laboratorio para la identificación de algunos otros componentes que pudieran no haber sido declarados en su etiquetado.

El "Four Loko" se vende en 35 países, entre ellos México desde el 2017.