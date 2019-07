Encuentran restos calcinados tras explosión en ducto de Pemex

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontraron los restos calcinados, en el cauce del río Laja, que podrían corresponder al trabajador que desapareció en la explosión del ducto de gas propano de Pemex, registrada el lunes pasado en la comunidad Moralitos, al sur de esta ciudad.

El cuerpo carbonizado fue localizado la noche de este miércoles dentro de la máquina pesada que limpiaba el cauce al momento de la detonación, informó la FGE. Aunque hay indicios de que el fallecido podría ser el operador de la maquinaria, José Miguel Cerritos González, vecino de la comunidad San Miguel Octopan, la identidad legal se determinará mediante estudios de genética forense.

Peritos rescataron el cadáver del caudal y lo trasladaron al Servicio Médico Forense, en donde comenzaron las pruebas de ADN para establecer su identidad.

En un comunicado, la presidencia municipal señaló que está en espera de que la Fiscalía determine el estatus legal de la persona desaparecida, quien habría sido contratada para la operación de la maquinaria en los trabajos de limpieza en el río Laja, por lo que el gobierno en su calidad de patrón garantiza sus derechos laborales.

De los dos trabajadores y el pastor lesionados en el hecho, informó que su estado de salud es estable; uno de los trabajadores recibe atención en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca para personas con quemaduras, los otros dos en el Hospital General Regional y en el ISSSTE de Celaya.

Accidente Laboral

Los regidores Mauricio Hernández Mendoza (independiente) y Juan Carlos Oliveros Sánchez (PVEM) advirtieron que deben clarificarse las causas de la explosión, con una investigación de fondo que dirima dudas y proceder al deslinde de responsabilidades.

Los ediles coincidieron que debe establecerse cuál fue el plan de acción, la existencia de un plan ejecutivo. "Habría que revisar si el proyecto daba la lectura de que pasaba por ahí un ducto", dijo Hernández.

Familiares del operador desaparecido pidieron se clarifique si pudo existir alguna negligencia de los responsables de los trabajos, que no previeron el paso de un ducto de gas en el lugar.

En respuesta, el municipio reiteró que la explosión se debió a un accidente laboral.

A las 09:45 horas del pasado 1 de junio se registró una explosión e incendio en la comunidad Moralitos, presuntamente cuando una retroexcavadora perforó el ducto de gas y provocó la fuga de combustible.

En el comunicado, la presidencia explicó que se efectúan trabajos que se realizan en los 6.3 kilómetros de bordos del río Laja, en el tramo del Puente de Camino a Jofre a Puente de Garambullo.

Detalló que la acción es exclusivamente la "limpieza y reforzamiento de bordos", que consiste en el retiro de la vegetación existente en el cauce y reforzamiento de bordos con el material producto de la limpieza.

En la acción no se contempla la modificación de la trayectoria del cauce, ni modificar su profundidad o ensancharlo, por lo que no se requieren trabajos de excavación.

"La limpieza del río Laja no requirió de un proyecto ejecutivo" y la ejecución de los trabajos se realizaba de manera conjunta entre la administración municipal y Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, en donde el gobierno local cubre lo relativo al pago del personal y la dependencia estatal aporta la maquinaria.