Encuentran sin vida a joven desaparecida en Coahuila

A cinco días de que desapareció Alondra Elizabeth Gallegos García sin dejar rastro , de 20 años de edad, fue localizada muerta, con evidentes huellas de violencia, en una vecindad de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila se ha mantenido total hermetismo y aún no han informado del hallazgo.

Según trascendió, el cadáver se encontraba en uno de los cuartos traseros de la vecindad que limpiaba la joven por necesidad, porque estaba sin trabajo y tenía que mantener a su hija de cuatro años de edad, quien que quedó en la orfandad.

Fuentes cercanas a la indagatoria, revelaron que el presunto feminicida, al parecer de nombre José, fue arrestado por elementos de la policía estatal y ya confesó su crimen.

José, quien probablemente enfrentará cargos por Feminicidio, Desaparición Forzada, Tortura, y demás que le resulten, es el rentero de los cuartos que aseaba la muchacha en calle Federico García Lorca # 1280, para quien ella laboraba.

Gracias a un vecino o vecina fue que agentes de la Policía Investigadora la encontraron, lamentablemente ya sin vida.

Estaba en un "tambo"

Según las primeras pesquisas, un inquilino pasó por el lugar y se acercó a ver porque "olía muy mal", como "a algo podrido o echado a perder".

Por prudencia, y para no meterse en problemas, la persona optó por no entrar y reportó el hecho al 911.

De inmediato, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad y fue así como elementos de la FGE encontraron a la víctima.

El cuerpo de la chica estaba atado de pies y manos, envuelto en bolsas de plástico negras y metido en un "tambo" de basura.

Iban a protestar

Fue el sábado por la tarde, cuando familiares y amigas de la chica se encontraban en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, para manifestarse y demandar a las autoridades intensificar la búsqueda de ella.

Estaban a punto de iniciar la protesta cuando se enteraron, por reportes de medios locales, que las autoridades habían encontrado el cadáver.

La mala noticia causó consternación en la población, el miércoles 23 de septiembre pasado familiares reportaron como desparecida a Alondra Elizabeth, de quien no sabían de su paradero desde el lunes 21 anterior.

Por ese motivo la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, dependiente de la FGE, emitió la "ALERTA ALBA", protocolo de búsqueda inmediata de jóvenes y niñas desaparecidas o ausentes.

Ese día Alondra Elizabeth avisó a sus padres que saldría con un amigo, pero no dijo quién era ni a donde iba y ya no regresó a su casa.

Como procede en estos casos, tras la aprehensión de José, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, organización gubernamental dependiente de la FGE, abrió carpeta de investigación.

Será en las próximas horas cuando el arrestado, seguramente, sea imputado por el asesinato y vinculado a proceso.

El Código Penal del Estado establece condenas de 40 a 60 años de prisión a quien agreda, torture y asesine a una mujer con violencia, es decir, que se configure el delito de Feminicidio y el cobro de una multa.

La indignación es generalizada y la gente demanda el castigo más severo para el presunto asesino.