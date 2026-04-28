Encuentran sin vida al 4to. minero sepultado

Ciudad de México.- Tras 33 días de labores ininterrumpidas, el Comando Unificado que coordina las acciones de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informó este lunes que fue encontrado sin vida del cuarto y último minero atrapado desde el pasado 25 de marzo.

El trabajador fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo.

El reporte oficial señala que el cuerpo fue localizado a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país), tras un operativo que se extendió por 783 horas desde que tuvo lugar el accidente. Tras el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos correspondientes.

Por la tarde se informó que los equipos de búsqueda y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa preparaban el ascenso del cuerpo del trabajador a la superficie.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado se informó que los trabajos de localización "fueron posibles gracias al trabajo conjunto de 389 elementos de diversas instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Sinaloa".

El pasado 25 de marzo tuvo lugar el colapso de una presa de jales, lo que provocó la inundación de la mina. Al momento del evento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio: 21 lograron salir por sus propios medios sin lesiones, mientras que cuatro quedaron atrapados.

El pasado domingo 29 de marzo fue rescatado con vida el primer minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado al Hospital General de Mazatlán para su valoración y posterior alta.