"Encuentro con Vox no es una alianza", dice coordinador del PAN

En conferencia de prensa, el coordinador de Acción Nacional (PAN) en el Senado, Julen Rementeria, aclaró que el encuentro sostenido con el presidente de Vox, Santiago Abascal, no significa ningún tipo de alianza entre ambas fuerzas políticas.

Rementeria aclaró también que la reunión no se llevó a cabo como grupo parlamentario, razón por la que no se convocó a un evento, sino, dijo, éste fue de carácter individual entre los legisladores panistas.

"Categóricamente no es, no se trata, no es ninguna intención, y tampoco puede hacerse desde el grupo parlamentario, (...) de ningún tipo de alianza con alguna organización política de ninguna parte del mundo".

Esto, pese a que durante la tarde de este jueves la cuenta oficial de los senadores panistas dio a conocer la firma de un documento en el que se daba a entender que ambos partidos se unían contra el comunismo.

Mensaje que, cabe resaltar, luego del rechazo de algunos miembros de la bancada y de militantes de Acción Nacional, fue borrado.

No obstante, Rementeria minimizó el acuerdo que sostuvo con el líder ultraderechista y aclaró que de lo que se trata es que "hay líderes de muchas partes del mundo, líderes que tienen que ver con ideologías diferentes, algunas que son distintas y otras incluso divergentes, que están de acuerdo en lo que contiene como propuesta este documento (la Carta Madrid)".

Ésta, leyó, asegura que "el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas.

"El futuro de los países de la Iberoesfera debe estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios".

Así, subrayó Rementeria, fue de lo único que se trató el encuentro en el Senado con Abascal.

Indicó que al igual que la fracción de legisladores panistas, también hay periodistas, académicos y personas de izquierda.