Encuentro de DEA con fiscal, para intercambiar información: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión del director de la DEA, Timothy J. Shea, con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, e integrantes de su Gabinete de Seguridad, hace dos días, tuvo como objetivo el intercambio de información para el combate al narcotráfico.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que él mismo autorizó el encuentro, pero todavía no tiene informes sobre la reunión que se dio -agregó- en el marco de la cooperación y respeto de la soberanía de nuestro país.

"Han sido respetuoso, no hay injerencismo y no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes operen en México, hay intercambio de información para atender el asunto del narcotráfico".

El titular del Ejecutivo refirió que la droga que más se comercializa es la sintética, pero la más dañina es el fentanilo por lo que se trabaja en detener el trasiego de ese narcótico.

"Ahora es muy claro la separación entre grupos de la delincuencia y el gobierno. Está bien pintada la raya, porque no queremos que se repita lo que sucedió con el gobierno del expresidente Felipe Calderón".