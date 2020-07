Encuentro es innecesario: expertos

La presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington resulta innecesaria y poco útil, sobre todo si temas como el de migración no están presentes, coincidieron analistas.

Es necesario entender, añadieron, que Estados Unidos está en un proceso electoral y un presidente como Donald Trump utilizará cualquier elemento para presumir ante su electorado y con ello justificar la búsqueda de una reelección.

El embajador Enrique Berruga opinó que la visita debió haberse llevado a cabo en los primeros tres meses de gobierno de López Obrador, o que se tuvieron que aprovechar los foros internacionales.

"Yo veo muy mal preparada [la reunión], no está teniendo los equilibrios que debería tener una visita de éstas. Hay tres omisiones muy grandes: que no va a ver a los demócratas; no se reunirá con comunidades mexicanas, después estamos agradeciéndoles mucho que manden remesas y hasta presumiéndolos, pero ellos son los que las mandan y no verlos, no ver a tu diáspora, es una cuestión seria; y tercero, no se reúne con empresarios de Estados Unidos", indicó.

El diplomático consideró lamentable que la agenda del Presidente mexicano se limite solamente al encuentro con el mandatario estadounidense. Hay otros temas, añadió, como seguridad, migración, frontera, por lo menos, que son importantes.

La agenda entre México y Estados Unidos, señaló, es de las más complejas del mundo, por eso es importante sentarse con la contraparte, para decidir cómo se va a hacer frente a los distintos temas.

Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Wilson, mencionó que la visita se organizó de manera apresurada, en las últimas semanas, cuando un encuentro así lleva meses de planeación.

Indicó que la idea original del encuentro era celebrar la entrada en vigor del T-MEC, pero el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no mostró interés alguno.

Wood cuestionó el que López Obrador presuma que la mejor política exterior es una buena política interior, y decide viajar al extranjero en medio de una pandemia, crisis económica y altos niveles de homicidios.

"Todos saben que Trump no es un presidente ordinario. Utiliza disparidades de poder, relaciones personales y un estilo retórico, exuberante y agresivo para comunicarse tanto a nivel nacional como internacional. Claramente, Andrés Manuel López Obrador cree que su visita a Washington distraerá a un público mexicano cada vez más preocupado por los problemas que afectan al país, incluidas las tasas de homicidios en constante aumento, una economía en colapso, problemas continuos con corrupción generalizada y un enfoque gubernamental fallido de la gestión del Covid-19", detalló.

El periodista León Krauze reflexionó que la visita resulta innecesaria, sobre todo porque si anteriormente delegó negociaciones como la del hoy T-MEC, la amenaza de imposición de aranceles o la presencia de México en el G10, una celebración no justifica visitar al presidente de Estados Unidos.

Mencionó que es una visita equivocada y si bien se da en el marco de una pandemia por el Covid-19, está también el pulso electoral que se vive en la Unión Americana.

Si bien López Obrador es popular ante la comunidad hispana en Estados Unidos, añadió, la visita puede ser utilizada por Donald Trump como un argumento para fortalecerse ante sus bases.

"Una de sus promesas centrales [de Trump] de campaña fue: 'Voy a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el peor tratado en la historia, voy a reemplazarlo por algo mejor'. Qué mejor manera de presumir esto que con el Presidente de México sentado a su lado, no hay manera de presumirlo.

"Veremos qué se dice en la reunión, pero es la oportunidad para la fotografía, la escena ya vale oro para Trump, porque sin duda va a utilizarla para la búsqueda de la reelección", apuntó.

La analista Enriqueta Cabrera

subrayó que la visita no era necesaria y tampoco resultará útil.

"Ahorita en Estados Unidos todo se lee en el contexto electoral, sobre todo cuando el presidente Trump tiene un contrincante que va arriba en las preferencias", comentó.

El tema de migración, expuso, no está en la agenda; sin embargo, puede salir de pronto, sobre todo cuando en días recientes Trump ha presumido el muro fronterizo a través de sus redes sociales.

"Hay muchos temas que están faltando en la agenda, no se va a reunir con migrantes mexicanos, ni siquiera con un sector muy fuerte que son los jóvenes DACA y a los que Trump ha atacado fuertemente", indicó.

Recordó que de los 650 mil jóvenes que son beneficiarios del DACA —un programa que les permite trabajar y estudiar en Estados Unidos a jóvenes indocumentados— al menos 80% son mexicanos, por lo que bien valdría que López Obrador se reuniera con un grupo de éstos.

Enriqueta Cabrera cuestionó, además, el que no se buscara un encuentro con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata), toda vez que fue un pilar fundamental para la aprobación del T-MEC en ese órgano legislativo.