Encuentro Sheinbaum-Trump puede tener lugar en otro momento: Segob

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que el encuentro que se tenía programado para hoy entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el marco del G7 en Canadá, "puede tener lugar en otro momento".

Al encabezar la conferencia mañanera de este martes 17 de junio en Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez mencionó que el encuentro con la presidenta Sheinbaum no fue el único que canceló Trump, quien anunció que tendría que abandonar la Cumbre del G7 y regresar a Washington debido a alta tensión entre Israel e Irán.

"El encuentro entre ambos jefes de estado puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación; fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro; tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin canceló la agenda con varios otros, no solamente con México", dijo la titular de la Segob.

"Se pospondrá para otra fecha, no conocemos cuál sea la agenda del Presidente, obviamente, pero bueno posteriormente se dará", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rosa Icela Rodríguez afirmó que hay "muy buena comunicación" con todo el gabinete del gobierno de Estados Unidos y destacó que están abiertas las posibilidades del diálogo diario.

"A lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos. Entonces no hay; no es una es un imponderable, es algo que el presidente eligió", comentó.