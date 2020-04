Endurecen medidas en Zacatecas relacionadas con migrantes

Tras confirmar 27 casos positivos de Covid-19 en el estado de Zacatecas, de los cuales, 12 se concentran en Jerez, un municipio migrante, cuyos casos están relacionadas con personas procedentes de Estados Unidos, las autoridades municipales han endurecido y restringido la circulación de la población con diversos operativos de contención y prevención.

Estas nuevas disposiciones se han implementado, debido a que este municipio se ha convertido en el epicentro del contagio, ya que en los últimos días los casos se han concentrado en esa municipalidad, pero el detonante fue este jueves al confirmarse cinco nuevos casos se reportaron en tres mujeres y dos hombres que oscilan entre 28 a 53 años de edad, solo uno de ellos ameritó hospitalización.

Por su parte, el alcalde de Jerez, Antonio Aceves Sánchez, dijo que hace un mes se hizo el llamado a la consciencia, pero al ver que el diálogo no fue suficiente y al ver que "el virus letal del coronavirus ya está entre nosotros, en nuestras calles y a la puerta de nuestros hogares, y se puede contraer en el lugar menos pensado", se decidió endurecer las medidas de prevención de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 61 y 80 de Ley Orgánica del Municipio y en línea con el acuerdo emitido por el Gobierno del Estado ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Dentro de las nuevas medidas anunciadas, a partir de este viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas se establecerán filtros de entrada y salida en los tres principales accesos a esta municipalidad para vigilar que ingrese una sola persona a cualquier actividad productiva y/o comercial, mientras que para quienes no sean de dicho lugar, deberán justificar el motivo de su visita apegándose a la disposición mencionada y sólo lo podrán hacer de una persona por vehículo, salvo casos de extrema necesidad.

Después de las 15:00 horas, toda persona a pie o en vehículo que circule por la vía pública, será apercibido por las corporaciones de Seguridad Pública y Vial, se amonestará a regresar a sus hogares, se le tomarán sus datos y, de haber resistencia, se remitirá a reclusión las horas que determine el juez calificador.

El alcalde dijo que quien tenga que salir de su casa, para adquirir víveres o por alguna necesidad justificada, deberá hacerlo solo y portando en todo momento un cubrebocas. De no contar con él, no podrán acceder a ningún establecimiento, incluyendo el tianguis dominical, al dejar claro que estas medidas estarán permanentes hasta que las autoridades de salud emitan otra recomendación o la situación sea más favorable.